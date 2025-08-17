Inter-Bologna: contatti positivi per Asllani. Le news di mercato e come stanno le coseCalciomercato
Contatti positivi tra Bologna e Inter per Kristjan Asllani. Il club rossoblù avanza per il centrocampista per regalare un ulteriore rinforzo a Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. Trattativa avviata sulla base di un trasferimento a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita in favore dei nerazzurri. L'ex Empoli interessa anche al Torino. La scorsa stagione ha collezionato 39 presenze con l'Inter, la maggior parte da subentrato, con 3 gol e 3 assist.