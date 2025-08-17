Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter-Bologna: contatti positivi per Asllani. Le news di mercato e come stanno le cose

Calciomercato

Il Bologna vuole Kristjan Asllani e ha avviato i contatti con l'Inter per una cessione a titolo definitivo con una percentuale sulla rivendita in favore dei nerazzurri. I primi colloqui sono stati positivi, il club rossoblù lavora parallelamente anche per convincere il giocatore

ATALANTA, SONDAGGIO PER ZALEWSKI DELL'INTER

Contatti positivi tra Bologna e Inter per Kristjan Asllani. Il club rossoblù avanza per il centrocampista per regalare un ulteriore rinforzo a Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. Trattativa avviata sulla base di un trasferimento a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita in favore dei nerazzurri. L'ex Empoli interessa anche al Torino. La scorsa stagione ha collezionato 39 presenze con l'Inter, la maggior parte da subentrato, con 3 gol e 3 assist

Calciomercato: Altre Notizie

Il Bologna avanza per Asllani: contatti positivi

Calciomercato

Il Bologna vuole Kristjan Asllani e ha avviato i contatti con l'Inter per una cessione a titolo...

Sondaggio dell'Atalanta per Zalewski. L'Inter apre

Calciomercato

Interesse dell'Atalanta per Nicola Zalewski dell'Inter. La Dea ha fatto un sondaggio per il...

Diouf titolare col Lens: chi è l'obiettivo Napoli

Calciomercato

Il Napoli è interessato al centrocampista francese del Lens: pochi gol (anche se la Fiorentina ne...

Roma, Bailey è vicino: Emery lo lascia in tribuna

Calciomercato

Leon Bailey è vicinissimo alla Roma e per questo non è stato convocato da Unai Emery per la sfida...

Udinese, è fatta per Cheddira. Fiducia per Zanoli

Calciomercato

Walid Cheddira si prepar a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese, in prestito con diritto di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE