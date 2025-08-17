Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan, Hojlund escluso da Manchester United-Arsenal: le news di calciomercato

Calciomercato

Rasmus Hojlund non è stato convocato da Ruben Amorim per la prima giornata di Premier League contro l'Arsenal. L'attaccante a questo punto è chiaramente sul mercato. Un assist per il Milan che preme per averlo in prestito (formula accettata dal Manchester United, meno dal giocatore)

SERIE A, GLI ACQUISTI UFFICIALI

Nel big match di Premier League tra Manchester United e Arsenal non ci sarà Rasmus Hojlund. L'allenatore dei Red Devils Ruben Amorim ha deciso di non portare il danese neanche in panchina. Questo è un chiaro segnale rivolto  all'attaccante classe 2003 e potenzialmente un assist di mercato per il Milan. 

Milan-Hojlund, come stanno le cose

Dopo gli arrivi di Cunha, Mbeumo e Sesko, il Manchester United non ritiene più Hojlund al centro del progetto. Sulle sue tracce come detto c'è il Milan, che vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, formula che al club inglese va bene ma non convince del tutto il giocatore. L'attaccante avrebbe preferito rimanere in Premier League e giocarsi le sue carte allo United oppure, in caso di addio, gradirebbe un trasferimento a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Vediamo se l'esclusione dalla partita contro l'Arsenal potrebbe fargli cambiare idea.

Calciomercato: Altre Notizie

Hojlund fuori Man Utd-Arsenal: assist al Milan?

Calciomercato

Rasmus Hojlund non è stato convocato da Ruben Amorim per la prima giornata di Premier League...

Como, per la difesa si pensa a Laporte

Calciomercato

Il Como pensa ad Aymeric Laporte per la difesa. Il centrale spagnolo dovrebbe risolvere il...

Atalanta, fatta per Zalewski: all'Inter 17 milioni

Calciomercato

L'Atalanta ha trovato l'accordo con l'Inter per il trasferimento di Zalewski: operazione da circa...

Il Bologna avanza per Asllani: contatti positivi

Calciomercato

Il Bologna vuole Kristjan Asllani e ha avviato i contatti con l'Inter per una cessione a titolo...

Diouf titolare col Lens: chi è l'obiettivo Napoli

Calciomercato

Il Napoli è interessato al centrocampista francese del Lens: pochi gol (anche se la Fiorentina ne...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE