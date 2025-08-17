Rasmus Hojlund non è stato convocato da Ruben Amorim per la prima giornata di Premier League contro l'Arsenal. L'attaccante a questo punto è chiaramente sul mercato. Un assist per il Milan che preme per averlo in prestito (formula accettata dal Manchester United, meno dal giocatore)

Nel big match di Premier League tra Manchester United e Arsenal non ci sarà Rasmus Hojlund. L'allenatore dei Red Devils Ruben Amorim ha deciso di non portare il danese neanche in panchina. Questo è un chiaro segnale rivolto all'attaccante classe 2003 e potenzialmente un assist di mercato per il Milan.