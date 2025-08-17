Rasmus Hojlund non è stato convocato da Ruben Amorim per la prima giornata di Premier League contro l'Arsenal. L'attaccante a questo punto è chiaramente sul mercato. Un assist per il Milan che preme per averlo in prestito (formula accettata dal Manchester United, meno dal giocatore)
Nel big match di Premier League tra Manchester United e Arsenal non ci sarà Rasmus Hojlund. L'allenatore dei Red Devils Ruben Amorim ha deciso di non portare il danese neanche in panchina. Questo è un chiaro segnale rivolto all'attaccante classe 2003 e potenzialmente un assist di mercato per il Milan.
Milan-Hojlund, come stanno le cose
Dopo gli arrivi di Cunha, Mbeumo e Sesko, il Manchester United non ritiene più Hojlund al centro del progetto. Sulle sue tracce come detto c'è il Milan, che vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, formula che al club inglese va bene ma non convince del tutto il giocatore. L'attaccante avrebbe preferito rimanere in Premier League e giocarsi le sue carte allo United oppure, in caso di addio, gradirebbe un trasferimento a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Vediamo se l'esclusione dalla partita contro l'Arsenal potrebbe fargli cambiare idea.