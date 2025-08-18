Juve-Kolo Muani, si tratta a oltranza con il PSG

Il club bianconero alla ricerca dell'intesa con i parigini per il ritorno di Kolo Muani. Il giocatore ha già l'accordo per tornare a Torino manca ancora l'ok definitivo. Si tratta a oltranza. Operazione che la Juventus vuole fare a prescindere dalla situazione Vlahovic
Continua la trattativa tra Juventus e Psg per il ritorno in bianconero di Kolo Muani. L'attaccante, dopo aver giocato a Torino la seconda parte della scorsa stagione, ha da tempo l'accordo con il club bianconero per tornare. Rimane da trovare quello tra le due squadre che stanno trattando a oltranza. Servirà ancora qualche giorno per l'intesa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. La Juventus ha deciso di puntare su Kolo Muani a prescindere dalla situazione Vlahovic.
I numeri di Kolo Muani tra Juventus e Psg
L'attaccante francese in maglia Juventus ha collezionato 22 presenze con 10 gol e 3 assist. 54 invece le presenze in due stagioni con il Psg, 11 gol e 7 assist.