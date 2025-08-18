Juve-Kolo Muani, si tratta a oltranza con il PSG

Continua la trattativa tra Juventus e Psg per il ritorno in bianconero di Kolo Muani. L'attaccante, dopo aver giocato a Torino la seconda parte della scorsa stagione, ha da tempo l'accordo con il club bianconero per tornare. Rimane da trovare quello tra le due squadre che stanno trattando a oltranza. Servirà ancora qualche giorno per l'intesa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. La Juventus ha deciso di puntare su Kolo Muani a prescindere dalla situazione Vlahovic.