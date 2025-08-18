Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus-Kolo Muani, si tratta a oltranza con il PSG. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il club bianconero alla ricerca dell'intesa con i parigini per il ritorno di Kolo Muani. Il giocatore ha già l'accordo per tornare a Torino manca ancora l'ok definitivo. Si tratta a oltranza. Operazione che la Juventus vuole fare a prescindere dalla situazione Vlahovic

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Continua la trattativa tra Juventus e Psg per il ritorno in bianconero di Kolo Muani. L'attaccante, dopo aver giocato a Torino la seconda parte della scorsa stagione, ha da tempo l'accordo con il club bianconero per tornare. Rimane da trovare quello tra le due squadre che stanno trattando a oltranza. Servirà ancora qualche giorno per l'intesa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. La Juventus ha deciso di puntare su Kolo Muani a prescindere dalla situazione Vlahovic.

I numeri di Kolo Muani tra Juventus e Psg

L'attaccante francese in maglia Juventus ha collezionato 22 presenze con 10 gol e 3 assist. 54 invece le presenze in due stagioni con il Psg, 11 gol e 7 assist. 

Calciomercato: Altre Notizie

Roma, lo United cercherà di convincere Sancho

Calciomercato

Nonostante il no ricevuto da parte di Jadon Sancho, la Roma non si arrende e sta provando a...

Napoli, i primi sondaggi per sostituire Lukaku

Calciomercato

Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli si è messo alla ricerca di un altro attaccante e ha...

Juve-Kolo Muani, si tratta a oltranza con il PSG

Calciomercato

Il club bianconero alla ricerca dell'intesa con i parigini per il ritorno di Kolo Muani. Il...

Il Sassuolo incontra Matic: colloquio positivo

Calciomercato

Un altro possibile ritorno in Serie A in questo mercato estivo. Si tratta di Nemanja Matic che ha...

Atalanta, ufficiale Zalewski: 17 milioni all'Inter

Calciomercato

Zalewski è un nuovo giocatore dell'Atalanta: operazione con l'Inter da 17 milioni di euro, con il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE