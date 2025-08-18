Napoli, i primi sondaggi per sostituire Lukaku

Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, news di calciomercato sull'attaccante dopo l'infortunio di Lukaku

Calciomercato

Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli si è messo alla ricerca di un altro attaccante e ha chiesto informazioni per diversi giocatori tra cui Hojlund, Embolo, Krstovic, Pinamonti e Vlahovic (anche se i costi elevati rendono il serbo della Juventus una pista quasi impraticabile). Per il momento, però, non sono stati fatti passi in avanti concreti per nessuno di loro

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha subito una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e i tempi di recupero saranno molto lunghi. Per questo il club di De Laurentiis ha cominciato a sondare diversi giocatori tra i quali Hojlund, Vlahovic, Krstovic, Pinamonti ed Embolo. Tra questi va precisato che i costi elevati rendono Vlahovic una pista quasi impraticabile. Per il momento, comunque, il direttore sportivo Giovanni Manna si è limitato a prendere informazioni senza muoversi in maniera concreta per nessuno di loro.

Lukaku, lesione alla coscia: lungo stop

Il comunicato sulle condizioni di Lukaku

"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra - ha comunicato il Napoli sul proprio sito ufficiale -. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica"

