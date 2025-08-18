Napoli, i primi sondaggi per sostituire Lukaku

Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli si è messo alla ricerca di un altro attaccante e ha chiesto informazioni per diversi giocatori tra cui Hojlund, Embolo, Krstovic, Pinamonti e Vlahovic (anche se i costi elevati rendono il serbo della Juventus una pista quasi impraticabile). Per il momento, però, non sono stati fatti passi in avanti concreti per nessuno di loro

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha subito una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e i tempi di recupero saranno molto lunghi. Per questo il club di De Laurentiis ha cominciato a sondare diversi giocatori tra i quali Hojlund, Vlahovic, Krstovic, Pinamonti ed Embolo. Tra questi va precisato che i costi elevati rendono Vlahovic una pista quasi impraticabile. Per il momento, comunque, il direttore sportivo Giovanni Manna si è limitato a prendere informazioni senza muoversi in maniera concreta per nessuno di loro.