Roma-Sancho, stop alla trattativa: il giocatore non è convinto. Calciomercato news

Calciomercato

Salta la trattativa tra i giallorossi e il Manchester United per Jadon Sancho. Il giocatore non è convinto dalla destinazione e non ha dato il proprio ok al trasferimento

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Jadon Sancho non ha dato il proprio ok al trasferimento alla Roma. L'esterno inglese non è convinto della destinazione e si ferma la trattativa tra i giallorossi e il Manchester United per il giocatore in scadenza il prossimo 30 giugno 2026

Leon Bailey è vicino: contatti continui

Il classe 1997 è molto vicino alla Roma, che sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club giallorosso di avere un impatto minore sul bilancio. Non a caso l'attaccante giamaicano non è stato convocato per la prima partita di Premier League dell'Aston Villa e sono continui i contatti tra i club per trovare l'intesa definitiva sulle cifre. 

