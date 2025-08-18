Il polacco ha iniziato le visite mediche con l'Atalanta. Operazione con l'Inter da 17 milioni di euro, con il giocatore che firmerà un contratto di 4 anni con opzione di prolungamento per altri due a favore della società nerazzurra
Nicola Zalewski sarà presto un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il polacco nella mattinata di lunedì 18 agosto è arrivato presso l'Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio per sostenere le visite mediche con i nerazzurri. Una volta terminate, ci sarà la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte del club.
I dettagli dell'operazione
Il polacco arriva a Bergamo per un'operazione da 17 milioni di euro. Per il classe 2002 contratto di 4 anni, con opzione per il rinnovo di 2 anni in favore dell'Atalanta. La trattativa con l'Inter non è legata ad Ademola Lookman. Per il nigeriano, le parti sono al momento troppo distanti.