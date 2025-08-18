Nicola Zalewski sarà presto un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il polacco nella mattinata di lunedì 18 agosto è arrivato presso l'Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio per sostenere le visite mediche con i nerazzurri. Una volta terminate, ci sarà la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte del club.