Zalewski all'Atalanta, visite mediche in corso. Calciomercato news

Il polacco ha iniziato le visite mediche con l'Atalanta. Operazione con l'Inter da 17 milioni di euro, con il giocatore che firmerà un contratto di 4 anni con opzione di prolungamento per altri due a favore della società nerazzurra

Nicola Zalewski sarà presto un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il polacco nella mattinata di lunedì 18 agosto è arrivato presso l'Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio per sostenere le visite mediche con i nerazzurri. Una volta terminate, ci sarà la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte del club.

I dettagli dell'operazione

Il polacco arriva a Bergamo per un'operazione da 17 milioni di euro. Per il classe 2002 contratto di 4 anni, con opzione per il rinnovo di 2 anni in favore dell'Atalanta. La trattativa con l'Inter non è legata ad Ademola Lookman. Per il nigeriano, le parti sono al momento troppo distanti.

 

