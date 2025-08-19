Leon Bailey si prepara a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante è arrivato nella Capitale e ora si prepara alle visite mediche e alla firma sul contratto. Operazione in prestito oneroso da 2 milioni di euro dall'Aston Villa, con diritto di riscatto a 22 milioni
La Roma ha trovato l'accordo con l'Aston Villa per l'acquisto di Leon Bailey, esterno d'attacco classe 1997. Il giamaicano è arrivato nella Capitale, dove è stato accolto dai tifosi giallorossi. L'attaccante si è quindi fermato a fare foto e autografi e poi ha salutati tutti dicendo: "Forza Roma!". Ora non resta che aspettare le visite mediche e la firma sul contratto, poi il trasferimento sarà ufficiale.
Le cifre dell'operazione
Bailey si trasferirà in Italia in in prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto a 22 milioni. Gasperini potrà quindi presto contare su un nuovo rinforzo di livello per il suo attacco.