La Roma ha trovato l'accordo con l'Aston Villa per l'acquisto di Leon Bailey, esterno d'attacco classe 1997. Il giamaicano è arrivato nella Capitale, dove è stato accolto dai tifosi giallorossi. L'attaccante si è quindi fermato a fare foto e autografi e poi ha salutati tutti dicendo: "Forza Roma!". Ora non resta che aspettare le visite mediche e la firma sul contratto, poi il trasferimento sarà ufficiale.