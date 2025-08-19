Leon Bailey è pronto a iniziare la sua esperienza con la maglia della Roma. L'esterno offensivo classe 1997, arrivato martedì in Italia, è il primo giamaicano nella storia del club giallorosso. La Giamaica si aggiunge così all'elenco delle nazioni meno "rappresentate" in Serie A, che possono vantare un solo giocatore nel campionato italiano. In totale sono 18: di seguito l'elenco completo di tutti i calciatori
- Leon Bailey è arrivato in Italia per iniziare la sua esperienza con la Roma. Atterrato a Ciampino l'esterno offensivo si è mostrato molto entusiasta, si è fermato a fare autografi e ha salutato tutti con un "Forza Roma!". Arriva in prestito oneroso dall'Aston Villa, che incasserà 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni.
- Bailey è il quarto calciatore giamaicano a giocare in Serie A dopo Ravel Morrison (Lazio), Rolando Aarons (Verona) e Trivante Stewart (Salernitana), il primo nella storia del club giallorosso.
- Giamaica
- Squadra: Roma
- Ruolo: esterno offensivo
- Armenia
- Squadra: Inter
- Ruolo: centrocampista
- Ecuador
- Squadra: Milan
- Ruolo: esterno sinistro
- Guinea Equatoriale
- Squadra: Torino
- Ruolo: difensore centrale
- Nato a Lanzarote, in Spagna, da madre spagnola e padre equatoguineano: in nazionale gioca con la Guinea Equatoriale
- Giappone
- Squadra: Parma
- Ruolo: portiere
- Iran
- Squadra: Inter
- Ruolo: attaccante
- Australia
- Squadra: Parma
- Ruolo: difensore centrale
- Nato a Fidenza ma ha vissuto a Perth, in Australia, da quando aveva meno di un anno ai 16 anni. Ha scelto di giocare con la nazionale australiana con la quale ha già esordito.
- Zambia
- Squadra: Lecce
- Ruolo: esterno offensivo
- Capo Verde
- Squadra: Verona
- Ruolo: attaccante
- Nato a Rotterdam, in Olanda, ma con origini capoverdiane. Ha deciso di rappresentare la nazionale degli "Squali blu"
- Ungheria
- Squadra: Parma
- Ruolo: difensore centrale
- Finlandia
- Squadra: Lecce
- Ruolo: portiere
- Iraq
- Squadra: Como
- Ruolo: esterno offensivo
- Moldavia
- Squadra: Torino
- Ruolo: trequartista
- Guinea-Bissau
- Squadra: Sassuolo
- Ruolo: difensore centrale
- Zimbabwe
- Squadra: Udinese
- Ruolo: esterno sinistro
- Nato a Londra, ma ha deciso di indossare la maglia della nazione d'origine di suo padre
- Guadalupa
- Squadra: Parma
- Ruolo: esterno offensivo
- Lettonia
- Squadra: Parma
- Ruolo: attaccante
- Congo
- Squadra: Parma
- Ruolo: attaccante