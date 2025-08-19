Leon Bailey è pronto a iniziare la sua esperienza con la maglia della Roma. L'esterno offensivo classe 1997, arrivato martedì in Italia, è il primo giamaicano nella storia del club giallorosso. La Giamaica si aggiunge così all'elenco delle nazioni meno "rappresentate" in Serie A, che possono vantare un solo giocatore nel campionato italiano. In totale sono 18: di seguito l'elenco completo di tutti i calciatori

