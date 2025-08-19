Avanza a grandi passi la trattativa per portare Nikola Krstovic all'Atalanta. L'attaccante è a un passo dall'addio al Lecce, contatti continui tra i club per trovare l'intesa definitiva. Operazione da circa 25 milioni di euro più bonus

