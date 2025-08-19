Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta, Krstovic è a un passo: contatti continui. Le news di calciomercato

Calciomercato

Avanza a grandi passi la trattativa per portare Nikola Krstovic all'Atalanta. L'attaccante è a un passo dall'addio al Lecce, contatti continui tra i club per trovare l'intesa definitiva. Operazione da circa 25 milioni di euro più bonus

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

L'Atalanta potrebbe presto avere il sostituto di Retegui. Avanza spedita la trattativa per portare Nikola Krstovic a Bergamo. Contatti continui con il Lecce per trovare l'intesa definitiva e regalare a Juric l'attaccante. L'operazione non è ancora chiusa ma la volontà è quella di chiudere nelle prossime ore sulla base di 25 milioni più bonus.

I numeri di Krstovic

Nella scorsa stagione l'attaccante ha collezionato 38 presenze con 11 gol in campionato e uno in Coppa Italia. Prima volta in doppia cifra da quando è in Italia. 

