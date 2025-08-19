Esplora tutte le offerte Sky
Roma, Dybala: "Non c'è niente con il Boca, sto bene qui". Le news di calciomercato

Intervenuto sul podcast della moglie, Oriana Sabatini, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato del suo futuro: "Non c'è niente con il Boca, sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui"

Paulo Dybala vuole restare alla Roma. Le voci su un suo possibile addio sono ormai lontane. A confermarlo è stato proprio l'attaccante argentino che, intervenuto sul podcast della moglie, Oriana Sabatini, ha detto: "Non c'è niente con il Boca, sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui. Paredes? Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate nella Capitale". Sulla possibilità di trasferirsi all'Inter Miami di Beckham ha poi aggiutno: "Conosco i proprietari, ma niente di più".

Bailey grida "Forza Roma" al suo arrivo a Ciampino

Leon Bailey si prepara a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante è arrivato nella...

Dybala sul Boca: "Non c'è niente, sto bene a Roma"

Intervenuto sul podcast della moglie, Oriana Sabatini, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha...

Atalanta-Lookman: finito l'allenamento a Zingonia

Dopo che la trattativa con l'Inter non si è sbloccata, Ademola Lookman è tornato a Bergamo e in...

Fatta per Okafor al Leeds: al Milan 21 milioni

L'attaccante era arrivato a Milano nell'estate del 2023 per 15,5 milioni dal Salisburgo, in...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
