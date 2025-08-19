Intervenuto sul podcast della moglie, Oriana Sabatini, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato del suo futuro: "Non c'è niente con il Boca, sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui"

Paulo Dybala vuole restare alla Roma. Le voci su un suo possibile addio sono ormai lontane. A confermarlo è stato proprio l'attaccante argentino che, intervenuto sul podcast della moglie, Oriana Sabatini, ha detto: "Non c'è niente con il Boca, sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui. Paredes? Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate nella Capitale". Sulla possibilità di trasferirsi all'Inter Miami di Beckham ha poi aggiutno: "Conosco i proprietari, ma niente di più".