Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan, Okafor va al Leeds: cessione per 21 milioni di euro bonus compresi

Calciomercato

L'attaccante era arrivato a Milano nell'estate del 2023 per 15,5 milioni dal Salisburgo, in rossonero sette gol in una cinquantina di partite. Ora è un nuovo rinforzo del Leeds neopromosso

TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO LIVE

Noah Okafor saluta il Milan. L'attaccante arrivato nel 2023 via Salisburgo è pronto a diventare un nuovo colpo del Leeds neopromosso in Premier League. Al club rossonero vanno 21 milioni di euro, bonus compresi. Era stato acquistato 15,5 milioni dal Salisburgo: al Milan segna sei gol nella sua prima stagione con Pioli allenatore, ricoprendo spesso il ruolo di jolly dalla panchina. Gioca meno nella sua seconda annata, dove a gennaio arriva il prestito al Napoli. Ora per lui si apre un nuovo capitolo.

Approfondimento

Milan di Allegri: guida fantacalcio

Calciomercato: Altre Notizie

Lookman a Zingonia: presente la dirigenza

atalanta

Dopo che la trattativa con l'Inter non si è sbloccata, Ademola Lookman è tornato a Bergamo e in...

Fatta per Okafor al Leeds: al Milan 21 milioni

Calciomercato

L'attaccante era arrivato a Milano nell'estate del 2023 per 15,5 milioni dal Salisburgo, in...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Il Sunderland spinge per Lucumí, muro del Bologna

Calciomercato

Il Bologna lavora sul mercato in entrata e in uscita: per Lucumí il Sunderland spinge e il...

Roma, lo United cercherà di convincere Sancho

Calciomercato

Nonostante il no ricevuto da parte di Jadon Sancho, la Roma non si arrende e sta provando a...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE