L'attaccante era arrivato a Milano nell'estate del 2023 per 15,5 milioni dal Salisburgo, in rossonero sette gol in una cinquantina di partite. Ora è un nuovo rinforzo del Leeds neopromosso

Noah Okafor saluta il Milan. L'attaccante arrivato nel 2023 via Salisburgo è pronto a diventare un nuovo colpo del Leeds neopromosso in Premier League. Al club rossonero vanno 21 milioni di euro, bonus compresi. Era stato acquistato 15,5 milioni dal Salisburgo: al Milan segna sei gol nella sua prima stagione con Pioli allenatore, ricoprendo spesso il ruolo di jolly dalla panchina. Gioca meno nella sua seconda annata, dove a gennaio arriva il prestito al Napoli. Ora per lui si apre un nuovo capitolo.