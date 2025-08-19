Per Jadon Sancho, oltre alla Roma anche il Manchester United spinge. Il club inglese sta cercando di convincere il proprio giocatore ad accettare la proposta giallorossa. Le due squadre hanno già un accordo per 19 milioni di euro più 5 di bonus ma il giocatore non ancora aperto. Il club giallorosso aspetta, ma non lo farà a lungo

Continua la trattativa tra la Roma e Jadon Sancho. Il club giallorosso sta cercando di convincere il giocatore che non ha ancora aperto ad un trasferimento. Anche il Manchester United spinge per far in modo che il giocatore accetti la destinazione. Tra i due club c'è un accordo sulla base di 19 milioni di euro più 5 di bonus e Gasperini, che ha parlato con il giocatore, è convinto fortemente. La Roma aspetta ma non lo farà a lungo. Un altro possibile alleato potrebbe essere il nuovo acquisto Bailey, che è amico di Sancho.