Raggiunta l'intesa verbale tra i bianconeri e il club inglese per la cessione di Douglas Luiz. Il brasiliano si prepara a tornare in Premier League dopo appena una stagione in Serie A. Operazione in prestito con obbligo di riscatto superiore ai 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus

Accordo raggiunto tra Juventus e Nottingham Forest per la cessione di Douglas Luiz . È stata raggiunta l' intesa verbale tra le parti per il ritorno in Premier League del brasiliano, dopo solo una stagione in Serie A con i bianconeri - con appena 26 presenze all'attivo. Operazione in prestito con obbligo di riscatto superiore ai 30 milioni di euro , tra parte fissa e bonus.

L'assenza ingiustificata all'inizio del raduno

La seconda stagione in bianconero di Douglas Luiz non è iniziata nel migliore dei modi. Il brasiliano non si è presentato al primo giorno di raduno in programma lunedì 24 luglio. Un'assenza ingiustificata, con il giocatore che è arrivato a Torino una settimana dopo, che non è stata gradita dalla Juventus. E ora la cessione sembra la soluzione migliore per entrambe le parti.