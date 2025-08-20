Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus, Douglas Luiz verso il Nottingham Forest: accordo verbale tra i club

Calciomercato

Raggiunta l'intesa verbale tra i bianconeri e il club inglese per la cessione di Douglas Luiz. Il brasiliano si prepara a tornare in Premier League dopo appena una stagione in Serie A. Operazione in prestito con obbligo di riscatto superiore ai 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Accordo raggiunto tra Juventus e Nottingham Forest per la cessione di Douglas Luiz. È stata raggiunta l'intesa verbale tra le parti per il ritorno in Premier League del brasiliano, dopo solo una stagione in Serie A con i bianconeri - con appena 26 presenze all'attivo. Operazione in prestito con obbligo di riscatto superiore ai 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

L'assenza ingiustificata all'inizio del raduno

La seconda stagione in bianconero di Douglas Luiz non è iniziata nel migliore dei modi. Il brasiliano non si è presentato al primo giorno di raduno in programma lunedì 24 luglio. Un'assenza ingiustificata, con il giocatore che è arrivato a Torino una settimana dopo, che non è stata gradita dalla Juventus. E ora la cessione sembra la soluzione migliore per entrambe le parti.

Potrebbe interessarti

Douglas Luiz -40 mln: gli svalutati della stagione

Calciomercato: Altre Notizie

Milan, Boniface vicino: operazione da 30 milioni

Calciomercato

Prende sempre più quota il nome di Victor Boniface per l'attacco del Milan. Il giocatore del...

Juve-Nottingham, accordo verbale per Douglas Luiz

Calciomercato

Raggiunta l'intesa verbale tra i bianconeri e il club inglese per la cessione di Douglas Luiz. Il...

Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Milan, torna Boniface nella lista per l'attacco

Calciomercato

Non solo Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, anche Victor Boniface si aggiunge alla lista degli...

Roma: intesa con lo United, ma manca ok di Sancho

Calciomercato

Per Jadon Sancho, oltre alla Roma anche il Manchester United spinge. Il club inglese sta cercando...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE