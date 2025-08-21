Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno d'attacco, primo giamaicano della storia della società. Trasferimento in prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 22. Nel comunicato viene specificato anche il numero di maglia, il 31. Il nuovo attaccante giallorosso ha però subito un infortunio muscolare al termine del primo allenamento e salterà di certo la prima giornata di Serie A. In giornata sono attesi gli esami strumentali