Calciomercato 2025, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Le notizie di giovedì 21 agosto

Carnevali: "Vedremo Berardi per il rinnovo. Su Pinamonti... "

Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo sul mercato neroverde

Milan ai dettagli per Boniface: le ultime novità sull'attacco

Victor Boniface è sempre più vicino al Milan, mancano soltando da definire gli ultimi dettagli sul contratto. L'accordo con il Bayer Leverkusen è già stato trovato, per un'operazione in prestito oneroso e diritto di riscatto attorno ai 30 milioni di euro in totale. Nel caso in cui i rossoneri volessero acquistare un altro attaccante, Harder dello Sporting resta un nome in lista, mentre per la fascia si valuterà ancora Rayan del Vasco da Gama, nome interessante per il futuro

Da Hojlund a Elmas: il punto sul mercato del Napoli

Il Napoli spinge per Hojlund del Manchester United

Torino, Asllani più vicino: si lavora al prestito con diritto di riscatto

Il Torino è alla ricerca di un mediano ed è ora più vicino ad Asllani dell'Inter. Si lavora per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni

Sassuolo, è fatta per Aster Vranckx

Mancano solo le firme per il rinforzo a centrocampo per il Sassuolo di Fabio Grosso: è fatta per Aster Vranckx dal Wolfsburg, atteso in giornata per le visite mediche e le firme

Serie B, tutti gli acquisti e le cessioni dell'estate

Da Coucke e Abildgaard alla Sampdoria a Fontanarosa all'Avellino: gli acquisti ufficiali di Serie B

Serie B, colpo a titolo definitivo della Samp dal Como

Zortea al Bologna: ora è ufficiale

Il terzino cambia squadra ma non colori, passando dal rossoblù del Cagliari a quello del Bologna. 7,5 milioni il costo del cartellino

Atalanta, ecco Krstovic

Nikola Krstovic è un nuovo giocatore dell'Atalanta: operazione da 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita

Atalanta, ufficiale Krstovic: le prime parole

Roma, ufficiale Bailey ma salterà la prima giornata

Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno d'attacco, primo giamaicano della storia della società. Trasferimento in prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 22. Nel comunicato viene specificato anche il numero di maglia, il 31. Il nuovo attaccante giallorosso ha però subito un infortunio muscolare al termine del primo allenamento e salterà di certo la prima giornata di Serie A. In giornata sono attesi gli esami strumentali

CALCIO: SCELTI PER TE