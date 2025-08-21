Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Le notizie di giovedì 21 agosto
- Milan, ai dettagli per Boniface del Bayer Leverkusen
- Napoli, Hojlund è l'obiettivo numero uno per l'attacco
- Fiorentina, fatta per l'arrivo di Piccoli
- Torino, Asllani più vicino: si lavora al prestito con diritto di riscatto
- Juventus, intesa verbale per Douglas Luiz al Nottingham Forrest
- Atalanta, ufficiale l'arrivo di Krstovic
Carnevali: "Vedremo Berardi per il rinnovo. Su Pinamonti... "
Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo sul mercato neroverde
Milan ai dettagli per Boniface: le ultime novità sull'attacco
Victor Boniface è sempre più vicino al Milan, mancano soltando da definire gli ultimi dettagli sul contratto. L'accordo con il Bayer Leverkusen è già stato trovato, per un'operazione in prestito oneroso e diritto di riscatto attorno ai 30 milioni di euro in totale. Nel caso in cui i rossoneri volessero acquistare un altro attaccante, Harder dello Sporting resta un nome in lista, mentre per la fascia si valuterà ancora Rayan del Vasco da Gama, nome interessante per il futuro
Da Hojlund a Elmas: il punto sul mercato del Napoli
Il Napoli spinge per Hojlund del Manchester United
Torino, Asllani più vicino: si lavora al prestito con diritto di riscatto
Il Torino è alla ricerca di un mediano ed è ora più vicino ad Asllani dell'Inter. Si lavora per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni
Sassuolo, è fatta per Aster Vranckx
Mancano solo le firme per il rinforzo a centrocampo per il Sassuolo di Fabio Grosso: è fatta per Aster Vranckx dal Wolfsburg, atteso in giornata per le visite mediche e le firme
Serie B, tutti gli acquisti e le cessioni dell'estate
Da Coucke e Abildgaard alla Sampdoria a Fontanarosa all'Avellino: gli acquisti ufficiali di Serie B
Serie B, colpo a titolo definitivo della Samp dal Como
Zortea al Bologna: ora è ufficiale
Il terzino cambia squadra ma non colori, passando dal rossoblù del Cagliari a quello del Bologna. 7,5 milioni il costo del cartellino
Atalanta, ecco Krstovic
Nikola Krstovic è un nuovo giocatore dell'Atalanta: operazione da 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita
Atalanta, ufficiale Krstovic: le prime parole
Roma, ufficiale Bailey ma salterà la prima giornata
Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno d'attacco, primo giamaicano della storia della società. Trasferimento in prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 22. Nel comunicato viene specificato anche il numero di maglia, il 31. Il nuovo attaccante giallorosso ha però subito un infortunio muscolare al termine del primo allenamento e salterà di certo la prima giornata di Serie A. In giornata sono attesi gli esami strumentali