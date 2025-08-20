Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, Hojlund obiettivo numero uno per l'attacco. Si punta anche Elmas per la fascia

Calciomercato

Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo attaccante e sta spingendo per il prestito con diritto di riscatto di Hojlund. Il club azzurro spera che il giocatore dia l'ok a questa formula. L'altro nome per l'attacco è quello di Dovbyk, mentre per la fascia il preferito è Elmas. Su Juanlu, il club di De Laurentiis deve decidere se riformulare l'ultima offerta al Siviglia

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Il Napoli continua il pressing per Hojlund. Il club azzurro dopo il lungo infortunio di Lukaku è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco e sta trattando con il Manchester United per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante danese. La speranza del club azzurro è che il giocatore, con cui ci sono già stati dei contatti, accetti questa formula, così da poter giocare in una squadra in lotta per la Serie A e che parteciperà alla prossima Champions League. L'altro nome nella lista del direttore sportivo Manna è quello di Dovbyk della Roma, per cui però non ci sono stati ancora contatti diretti.

Le altre trattative

Oltre che un attaccante, il Napoli sta cercando anche un esterno e il preferito dal club azzurro resta Elmas. Il club di De Laurentiis sta aspettando che il Lipsia apra al prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo il Napoli continua a trattare per Juanlu Sanchez ed è per un centrocampista fisico che possa far rifiatare Anguissa.

