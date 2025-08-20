Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo attaccante e sta spingendo per il prestito con diritto di riscatto di Hojlund. Il club azzurro spera che il giocatore dia l'ok a questa formula. L'altro nome per l'attacco è quello di Dovbyk, mentre per la fascia il preferito è Elmas. Su Juanlu, il club di De Laurentiis deve decidere se riformulare l'ultima offerta al Siviglia

Il Napoli continua il pressing per Hojlund. Il club azzurro dopo il lungo infortunio di Lukaku è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco e sta trattando con il Manchester United per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante danese. La speranza del club azzurro è che il giocatore, con cui ci sono già stati dei contatti, accetti questa formula, così da poter giocare in una squadra in lotta per la Serie A e che parteciperà alla prossima Champions League. L'altro nome nella lista del direttore sportivo Manna è quello di Dovbyk della Roma, per cui però non ci sono stati ancora contatti diretti.