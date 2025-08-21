Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Boniface, c'è il sì anche del giocatore del Bayer Leverkusen

Calciomercato

Dopo aver trovato l'accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni, il Milan ha trovato l'intesa anche con Victor Boniface. Sistemati gli ultimi dettagli con il giocatore che dunque si trasferirà in rossonero. Da programmare le visite mediche dell'attaccante

Victor Boniface sempre più vicino al Milan: il club rossonero ha trovato l'accordo totale con il giocatore. Con il Bayer Leverkusen intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Nelle ultime ore sono stati definiti anche gli ultimi dettagli con l'attaccante, ora il prossimo step è programmare le visite mediche per poi ufficializzare il trasferimento. 

Boniface, i numeri

Media realizzativa di un gol ogni due partite con la maglia del Bayer Leverkusen per Boniface (32 reti in 61 presenze e 12 assist). La scorsa stagione 19 gare e 8 gol, con un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori per più di due mesi.

