Victor Boniface sempre più vicino al Milan: il club rossonero ha trovato l'accordo totale con il giocatore. Con il Bayer Leverkusen intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Nelle ultime ore sono stati definiti anche gli ultimi dettagli con l'attaccante, ora il prossimo step è programmare le visite mediche per poi ufficializzare il trasferimento.