Un nuovo rinforzo a centrocampo per il Torino di Baroni : è fatta per l'arrivo di Kristjan Asllani dall' Inter . Il classe 2002 si trasferirà in granata in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12 . Scambio di documenti in corso, poi il giocatore è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Torino.

I numeri di Asllani in Serie A

In Serie A Asllani ha vestito le maglie di Empoli e Inter. In totale le presenze sono 88 con 4 gol e 5 assist. Ora lo attende una nuova avventura con il Torino.