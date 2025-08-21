Esplora tutte le offerte Sky
Torino, fatta per Asllani dall'Inter in prestito con diritto di riscatto

Calciomercato

Il Torino chiude per Kristjan Asllani dall'Inter. Il centrocampista si trasferirà in granata in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12. Scambio dei documenti in corso, nelle prossime ore sono attese le visite mediche e l'ufficialità

Un nuovo rinforzo a centrocampo per il Torino di Baroni: è fatta per l'arrivo di Kristjan Asllani dall'Inter. Il classe 2002 si trasferirà in granata in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12. Scambio di documenti in corso, poi il giocatore è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Torino.

I numeri di Asllani in Serie A

In Serie A Asllani ha vestito le maglie di Empoli e Inter. In totale le presenze sono 88 con 4 gol e 5 assist. Ora lo attende una nuova avventura con il Torino.

