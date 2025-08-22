Esplora tutte le offerte Sky
Inter, Diouf è arrivato a Milano: nelle prossime ore le visite mediche

Calciomercato

Andy Diouf si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista francese è arrivato a Milano all'aeroporto di Linate e nel pomeriggio svolgerà le visite mediche con il club nerazzurro. Al Lens andranno circa 25 milioni di euro

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Dalla Ligue 1 alla Serie A: Andy Diouf è pronto a iniziare la sua avventura in Italia. Inter e Lens hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro e il giocatore è quindi atterrato a Milano, all'aeroporto di Linate. Nel pomeriggio il centrocampista svolgerà le visite mediche con il club nerazzurro, poi arriveranno la firma sul contratto e l'ufficialità.

Alla scoperta di Diouf

Diouf nella stagione 2024/25 ha collezionato 37 presenze con la maglia del Lens, dove ha segnato 1 gol e fornito 2 assist. Il classe 2003 è un centrocampista forte e fisico, che ama portare palla e spingersi in avanti. Per la squadra di Chivu sarà quindi un rinforzo di qualità e prospettiva.

