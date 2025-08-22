Gli azzurri a distanza di più di un anno ritornano sul centrocampista, che è l'obiettivo a centrocampo. Primi contatti con l'Atalanta, che però vuole prima trovare un sostituto, ma il club di De Laurentiis è pronto a fare un investimento sui 15 milioni di euro
Il Napoli torna su Brescianini per il centrocampo. Il club ha intrapreso i primi contatti con l'Atalanta, che però vuole prima trovare un sostituto - e potrebbe pensare a Musah del Milan - non si è ancora espressa. Gli azzurri sono disposti a investire 15 milioni di euro.
Come eravamo rimasti? Napoli-Brescianini 374 giorni prima
La giornata del 13 agosto 2024 è stata quella del clamoroso stop nell’operazione tra il Napoli e il Frosinone per Marco Brescianini. Nonostante il centrocampista avesse già svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma, gli azzurri hanno cambiato le condizioni dell'obbligo di riscatto. Scelta che non è piaciuta al club laziale che ha poi chiuso per il trasferimento del ragazzo all'Atalanta.
Il Napoli continua a lavorare per Hojlund
Il Napoli vuole Hojlund e il ds Manna sta facendo di tutto per accontentare Antonio Conte, che ha scelto il danese. L'attaccante ha dato la sua apertura in queste ultime ore alla destinazione, vista anche la possiblità di giocare in Champions League. Le parti stanno continuando a trattare sia lato calciatore che lato Manchester United, per capire quale può essere la formula giusta (titolo definitivo o prestito con obbligo). Filtra ottimismo nel proseguire i dialoghi.