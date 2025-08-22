Gli azzurri a distanza di più di un anno ritornano sul centrocampista, che è l'obiettivo a centrocampo. Primi contatti con l'Atalanta, che però vuole prima trovare un sostituto, ma il club di De Laurentiis è pronto a fare un investimento sui 15 milioni di euro CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Il Napoli torna su Brescianini per il centrocampo. Il club ha intrapreso i primi contatti con l'Atalanta, che però vuole prima trovare un sostituto - e potrebbe pensare a Musah del Milan - non si è ancora espressa. Gli azzurri sono disposti a investire 15 milioni di euro.

Come eravamo rimasti? Napoli-Brescianini 374 giorni prima La giornata del 13 agosto 2024 è stata quella del clamoroso stop nell’operazione tra il Napoli e il Frosinone per Marco Brescianini. Nonostante il centrocampista avesse già svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma, gli azzurri hanno cambiato le condizioni dell'obbligo di riscatto. Scelta che non è piaciuta al club laziale che ha poi chiuso per il trasferimento del ragazzo all'Atalanta.