'L'Originale' a Malé, su e giù per il Trentino

Si è conclusa l’ottava tappa della stagione di Calciomercato L’Originale, ma il tour itinerante continua: Fayna condivide il suo diario della trasferta in Val di Sole (Trentino) con Bonan, Di Marzio e il resto della “band”. Da lunedì 25 agosto Calciomercato L’Originale andrà in onda in diretta da Siracusa, alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per altre 5 serate del tour estivo