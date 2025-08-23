'L'Originale' a Malé, su e giù per il Trentino
Si è conclusa l’ottava tappa della stagione di Calciomercato L’Originale, ma il tour itinerante continua: Fayna condivide il suo diario della trasferta in Val di Sole (Trentino) con Bonan, Di Marzio e il resto della “band”. Da lunedì 25 agosto Calciomercato L’Originale andrà in onda in diretta da Siracusa, alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per altre 5 serate del tour estivo
