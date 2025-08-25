Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato Juventus, Djaló verso il Besiktas: trattativa in corso

Calciomercato

La Juventus è attiva anche sul mercato in uscita. Il club bianconero è in trattativa con il Besiktas per la cessione a titolo definitivo di Tiago Djaló. La chiusura dell'operazione è prevista per le prossime ore

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

La Juventus è in trattativa con il Besiktas per la cessione di Tiago Djaló. I due club sono al lavoro per il trasferimento del difensore portoghese in Turchia a titolo definitivo e la chiusura dell'operazione è prevista per le prossime ore

I numeri di Djalò

Nella stagione 2024/25 il difensore portoghese ha giocato in prestito al Porto, dove ha collezionato 17 presenze e 2 gol. Arrivato alla Juventus a settembre 2023, il classe 2000 non è mai riuscito a trovare molto spazio in maglia bianconera, con appena una presenza in Serie A, e per questo ora potrebbe trasferirsi in Turchia.

