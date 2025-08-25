Jimenez, trattativa Como-Milan per il prestito

Il Como in questa sessione di calciomercato ha già chiuso diverse operazioni in entrata e non sembra intenzionato a fermarsi. Il club di Suwarso ora sta trattando per acquistare Alex Jimenez , terzino destro spagnolo del Milan . Il Como vorrebbe completare l'operazione in prestito con diritto di riscatto ma bisognerà capire se il club rossonero aprirà alla cessione. Va ricordato, inoltre, che il Real Madrid conserva la possibilità di recompra sul classe 2005.

I numeri di Jimenez

Nella stagione 2024/25 il classe 2005 ha collezionato 28 presenze tra tutte le competizioni con il Milan. Jimenez si è dimostrato un giocatore estremamente duttile, in grado di giocare tanto come terzino destro che come esterno di centrocampo e ala. Non a caso il giocatore rossonero ha anche fornito 2 assist.