Napoli, c'è l'accordo di massima con Hojlund

Importante evoluzione nella trattativa tra il Napoli e Hojlund, con le parti che hanno trovato un accordo di massima. Ci sono stati anche passi avanti con il Manchester United per trovare l'intesa sulla formula del trasferimento
Il Napoli si avvicina sempre più a Rasmus Hojlund. Nelle ultime ore, infatti, il club azzurro ha trovato l'intesa di massima con il calciatore e restano soltanto alcuni dettagli da perfezionare. Contestualmente ci sono stati passi avanti con il Manchester United per trovare l'accordo sulla formula del trasferimento. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Un'operazione da circa 45 milioni di euro complessivi. L'obiettivo è chiaro: concludere la trattativa e consegnare un nuovo attaccante ad Antonio Conte.
Prima l'attaccante, poi il centrocampista
La priorità per il Napoli è la punta (complice l'infortunio di Lukaku), poi gli azzurri si concentreranno sul centrocampista. Restano in piedi due opzioni: la prima porta a Marco Brescianini dell'Atalanta (con i nerazzurri che pensano a Musah del Milan), la seconda ad Eljif Elmas che tornerebbe in Campania dopo un anno e mezzo.