Napoli, c'è l'accordo di massima con Hojlund

Importante evoluzione nella trattativa tra il Napoli e Hojlund, con le parti che hanno trovato un accordo di massima. Ci sono stati anche passi avanti con il Manchester United per trovare l'intesa sulla formula del trasferimento

Il Napoli si avvicina sempre più a Rasmus Hojlund. Nelle ultime ore, infatti, il club azzurro ha trovato l'intesa di massima con il calciatore e restano soltanto alcuni dettagli da perfezionare. Contestualmente ci sono stati passi avanti con il Manchester United per trovare l'accordo sulla formula del trasferimento. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Un'operazione da circa 45 milioni di euro complessivi. L'obiettivo è chiaro: concludere la trattativa e consegnare un nuovo attaccante ad Antonio Conte.