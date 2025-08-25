Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, Atalanta e Milan: intreccio Brescianini-Musah. Le news di calciomercato

Calciomercato

Atalanta, Napoli e Milan continuano a trattare per una serie di operazioni a centrocampo tutte legate tra loro. In mattinata ci sono stati nuovi contatti per il trasferimento di Brescianini nella squadra di Conte e Musah in quella di Juric. Se il club rossonero darà l'ok alla cessione del centrocampista americano, allora l'ex Frosinone potrà andare al Napoli, e a quel punto la squadra di Allegri andrebbe a prendere un nuovo giocatore. Il Bologna fa però muro per Fabbian

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Intreccio di mercato a centrocampo tra Napoli, Atalanta e Milan. Nella mattina di lunedì 25 agosto ci sono stati nuovi contatti per il passaggio di Brescianini al club azzurro e di Musah a quello nerazzurro. Tutto dipenderà, però, dai rossoneri: se il Milan aprirà al trasferimento dell'americano, allora l'Atalanta lascerà partire a Brescianini. 

Milan su Fabbian ma il Bologna fa muro

Se Musah dovesse andare all'Atalanta, il Milan dovrebbe poi andare a prendere un nuovo centrocampista. Per questo il club rossonero ha avuto dei contatti con il Bologna per il cartellino di Fabbian, valutato circa 15 milioni di euro più bonus. I rossoblù per il momento fanno muro perchè dovrebbero poi andare a loro volta a cercare un sostituto e per questo non aprono al trasferimento.

Calciomercato: Altre Notizie

Jimenez, trattativa Como-Milan per il prestito

Calciomercato

Il Como vuole Alex Jimenez del Milan. Il club di Suwarso sta cercando di capire se i rossoneri...

Djaló-Besiktas, la Juventus tratta per la cessione

Calciomercato

La Juventus è attiva anche sul mercato in uscita. Il club bianconero è in trattativa con il...

Brescianini-Musah, intreccio Napoli-Milan-Atalanta

Calciomercato

Atalanta, Napoli e Milan continuano a trattare per una serie di operazioni a centrocampo tutte...

Milan-Harder, incontro con l'agente per l'intesa

Calciomercato

I rossoneri hanno avuto un nuovo incontro con l'agente del calciatore danese per cercare di...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE