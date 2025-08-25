Atalanta, Napoli e Milan continuano a trattare per una serie di operazioni a centrocampo tutte legate tra loro. In mattinata ci sono stati nuovi contatti per il trasferimento di Brescianini nella squadra di Conte e Musah in quella di Juric. Se il club rossonero darà l'ok alla cessione del centrocampista americano, allora l'ex Frosinone potrà andare al Napoli, e a quel punto la squadra di Allegri andrebbe a prendere un nuovo giocatore. Il Bologna fa però muro per Fabbian
Milan su Fabbian ma il Bologna fa muro
Se Musah dovesse andare all'Atalanta, il Milan dovrebbe poi andare a prendere un nuovo centrocampista. Per questo il club rossonero ha avuto dei contatti con il Bologna per il cartellino di Fabbian, valutato circa 15 milioni di euro più bonus. I rossoblù per il momento fanno muro perchè dovrebbero poi andare a loro volta a cercare un sostituto e per questo non aprono al trasferimento.