Atalanta, Napoli e Milan continuano a trattare per una serie di operazioni a centrocampo tutte legate tra loro. In mattinata ci sono stati nuovi contatti per il trasferimento di Brescianini nella squadra di Conte e Musah in quella di Juric. Se il club rossonero darà l'ok alla cessione del centrocampista americano, allora l'ex Frosinone potrà andare al Napoli, e a quel punto la squadra di Allegri andrebbe a prendere un nuovo giocatore. Il Bologna fa però muro per Fabbian

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE