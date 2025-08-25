I rossoneri hanno avuto un nuovo incontro con l'agente del calciatore danese per cercare di trovare l'intesa definitiva. Operazione che si aggira sui 24 milioni di euro più 3 di bonus

Il MIlan spinge per Conrad Harder. Nella giornata di lunedì 25 agosto, infatti, i rossoneri hanno avuto un nuovo incontro con l'agente del giocatore con l'obiettivo di definire la parte contrattuale . Continuano, intanto, anche i contatti con lo Sporting per trovare l'intesa defintiiva, con l'operazione che si aggira intorno ai 24 milioni di euro più 3 di bonus , con aggiunta della percentuale sulla futura rivendita.

Chi è Harder

Danese, classe 2005. Gioca nello Sporting, in cui si è trasferito nell'estate del 2024 per 19 milioni di euro come futuro successore di Gyokeres (che è passato nel corso di questa sessione di mercato all'Arsenal). Giocatore da doti fisiche dominanti, in quest'inizio di stagione ha già segnato un gol in tre partite di campionato.