Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan-Harder, nuovo incontro con l'agente: si cerca l'intesa

Calciomercato

I rossoneri hanno avuto un nuovo incontro con l'agente del calciatore danese per cercare di trovare l'intesa definitiva. Operazione che si aggira sui 24 milioni di euro più 3 di bonus

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Il MIlan spinge per Conrad Harder. Nella giornata di lunedì 25 agosto, infatti, i rossoneri hanno avuto un nuovo incontro con l'agente del giocatore con l'obiettivo di definire la parte contrattuale. Continuano, intanto, anche i contatti con lo Sporting per trovare l'intesa defintiiva, con l'operazione che si aggira intorno ai 24 milioni di euro più 3 di bonus, con aggiunta della percentuale sulla futura rivendita. 

Approfondimento

Conrad Harder, chi è l'obiettivo del Milan

Chi è Harder

Danese, classe 2005. Gioca nello Sporting, in cui si è trasferito nell'estate del 2024 per 19 milioni di euro come futuro successore di Gyokeres (che è passato nel corso di questa sessione di mercato all'Arsenal). Giocatore da doti fisiche dominanti, in quest'inizio di stagione ha già segnato un gol in tre partite di campionato.

Approfondimento

Milan su Harder, l'analisi a Sky Calcio Club

Calciomercato: Altre Notizie

Jimenez, trattativa Como-Milan per il prestito

Calciomercato

Il Como vuole Alex Jimenez del Milan. Il club di Suwarso sta cercando di capire se i rossoneri...

Djaló-Besiktas, la Juventus tratta per la cessione

Calciomercato

La Juventus è attiva anche sul mercato in uscita. Il club bianconero è in trattativa con il...

Brescianini-Musah, intreccio Napoli-Milan-Atalanta

Calciomercato

Atalanta, Napoli e Milan continuano a trattare per una serie di operazioni a centrocampo tutte...

Milan-Harder, incontro con l'agente per l'intesa

Calciomercato

I rossoneri hanno avuto un nuovo incontro con l'agente del calciatore danese per cercare di...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE