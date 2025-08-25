Esplora tutte le offerte Sky
Roma-Ziolkowski, è fatta: operazione da 6 milioni di euro

Calciomercato

I giallorossi chiudono un nuovo acquisto in difesa: è fatta per l'arrivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Operazione da 6 milioni di euro, il giocatore dovrebbe sbarcare a Roma venerdì 29 agosto 

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Dopo Ghilardi la Roma si assicura un altro difensore giovane. Fatta per l'arrivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Il classe 2005 sarà un nuovo giocatore giallorosso per 6 milioni di euro. Nella giornata di venerdì 29 agosto dovrebbe arrivare a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto per poi mettersi a disposizione di Gasperini.

Ziolkowski: i numeri

Classe 2005, Jan Ziolkowski è cresciuto nel settore giovanile del Legia Varsavia con cui ha esordito in prima squadra nel finale della stagione 2023/24. Nell'annata successiva entra a tutti gli effetti nelle rotazioni della formazione e colleziona in totale 28 presenze di cui 6 in Conference League con anche 2 gol e 2 assist. Otto le apparizioni totali nella nuova stagione, 2025/26, prima che si concretizzasse il suo trasferimento alla Roma. Da venerdì la nuova avventura giallorossa.

