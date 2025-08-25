Dopo Ghilardi la Roma si assicura un altro difensore giovane. Fatta per l'arrivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia . Il classe 2005 sarà un nuovo giocatore giallorosso per 6 milioni di euro . Nella giornata di venerdì 29 agosto dovrebbe arrivare a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto per poi mettersi a disposizione di Gasperini .

Ziolkowski: i numeri

Classe 2005, Jan Ziolkowski è cresciuto nel settore giovanile del Legia Varsavia con cui ha esordito in prima squadra nel finale della stagione 2023/24. Nell'annata successiva entra a tutti gli effetti nelle rotazioni della formazione e colleziona in totale 28 presenze di cui 6 in Conference League con anche 2 gol e 2 assist. Otto le apparizioni totali nella nuova stagione, 2025/26, prima che si concretizzasse il suo trasferimento alla Roma. Da venerdì la nuova avventura giallorossa.