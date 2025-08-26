Milan-Rabiot: come stanno le cose

Dopo la non apertura del Bologna per Fabbian, i rossoneri pensano al francese. La richiesta del Marsiglia è di 15 milioni di euro, senza l'inserimento di giocatori come contropartita, e non hanno intenzione di abbassare le loro pretese. In aggiunta, poi, il Milan deve trovare anche l'accordo con il giocatore, che non ha dato la sua apertura al trasferimento. La pista è per ora difficile

Il Milan continua a cercare un rinforzo a centrocampo. I rossoneri, dopo la non apertura del Bologna per Fabbian, valutano il profilo di Rabiot. La richiesta del Marsiglia è di 15 milioni di euro, senza l'inserimento di giocatori come possibili contropartite, e i francesi non sono disposti al momento ad abbassare la richiesta. Inoltre, i rossoneri non hanno ancora l'accordo con il giocatore che non ha dato ancora apertura al trasferimento in quanto la sua priorità sarebbe quella di restare e ricucire il rapporto. Pista, al momento, difficile.