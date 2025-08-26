Il macedone è vicinissimo al ritorno in azzurro. La giornata di martedì 26 agosto è stata decisiva, con le parti che si sono avvicinate a un accordo totale. Il Napoli confida di poter chiudere l'operazione già mercoledì 27 agosto, per un prestito oneroso con diritto di riscatto. C'è ottimismo

Elmas è sempre più vicino al Napoli. La giornata di martedì 26 agosto è risultata decisiva, con le parti che si sono avvicinate tantissimo a un'intesa totale. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, con i dettagli finali da sistemare ma il club azzurro è ottimista e confida di chiudere la trattativa per il ritorno del macedone già nella giornata di mercoledì 27.