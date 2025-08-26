Napoli, Elmas è vicinissimo: le news di calciomercatoil ritorno
Elmas è sempre più vicino al Napoli. La giornata di martedì 26 agosto è risultata decisiva, con le parti che si sono avvicinate tantissimo a un'intesa totale. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, con i dettagli finali da sistemare ma il club azzurro è ottimista e confida di chiudere la trattativa per il ritorno del macedone già nella giornata di mercoledì 27.
I numeri di Elmas al Napoli
Dopo 5 stagioni con il Napoli, dal 2019 al 2024, Elmas è vicino a continuare a scrivere la sua storia in azzurro. 17 gol e 11 assist in 189 presenze totali tra tutte le competizioni per il centrocampista che non ha mai nascosto il suo legame profondo con la società.