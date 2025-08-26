Napoli-Hojlund, si prova a chiudere in giornata

Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, contatti continui per Hojlund: si prova a chiudere in giornata

Calciomercato

Il Napoli continua a lavorare per l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United. Il club azzurro sta cercando l'accordo finale con il club inglese e il giocatore e spera di poter chiudere l'operazione già in giornata

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli si è subito messo alla ricerca di un nuovo attaccante e continua a lavorare per Rasmus Hojlund. Contatti continui con il giocatore e il Manchester United per provare a chiudere il trasferimento in giornata. C'è fiducia di riuscire a trovare nelle prossime ore l'intesa definitiva.

Le cifre dell'operazione

La trattativa potrebbe chiudersi con un prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni. L'attaccante danese potrebbe quindi tornare in Italia in un'operazione da circa 45 milioni di euro.

