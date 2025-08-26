Roma, Massara a Londra: le news su Sancho e George

Esplora tutte le offerte Sky
Roma, Massara a Londra: attesa per la risposta di Sancho, si lavora per George

Calciomercato

Il direttore sportivo della Roma Massara ha incontrato a Roma l'agente di Jadon Sancho e ora il club giallorosso aspetta la risposta definitiva da parte dell'attaccante inglese. Nel frattempo il club dei Friedkin tratta anche per Tyrique George, esterno d'attacco classe 2006 del Chelsea seguito dallo stesso agente di Sancho

La Roma continua a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo esterno d'attacco. Per questo il direttore sportivo giallorosso Massara è volato a Londra, dove ha incontrato l'agente di Sancho, da cui attende una risposta definitiva. Nel frattempo la Roma sta lavorando anche per George del Chelsea, assistito dallo stesso agente dell'esterno inglese del Manchester United.

I numeri di Sancho e George

Nella stagione 2024/25 Sancho ha giocato in prestito al Chelsea dove ha collezionato 31 presenze, 3 gol e 5 assist in Premier League. Per George, sempre di proprietà dei Blues, invece, 8 presenze, 1 gol e 1 assist.

