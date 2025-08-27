Dopo il rifiuto della proposta dell'Al-Hilal, è l'Atalanta a pensare a Pietro Comuzzo. La richiesta della Fiorentina però è di 30 milioni più 5 di bonus. Operazione difficile, mentre i bergamaschi continuano a portare avanti anche la trattativa per Yunus Musah. Per il centrocampista del Milan c'è l'intenzione di chiudere

L'Atalanta ci prova per Pietro Comuzzo. I nerazzurri, dopo il no del difensore alla proposta dell'Al-Hilal (che aveva fatto un'offerta da 35 milioni di euro), stanno pensando di intavolare una trattativa che - al momento - risulta complicata visto che la richiesta della Fioentina non è cambiata. Servono 30 milioni più 5 di bonus.