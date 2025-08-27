L'Atalanta pensa Comuzzo: la richiesta della Fiorentina è di 30 milioni più 5 di bonusatalanta
Dopo il rifiuto della proposta dell'Al-Hilal, è l'Atalanta a pensare a Pietro Comuzzo. La richiesta della Fiorentina però è di 30 milioni più 5 di bonus. Operazione difficile, mentre i bergamaschi continuano a portare avanti anche la trattativa per Yunus Musah. Per il centrocampista del Milan c'è l'intenzione di chiudere
L'Atalanta ci prova per Pietro Comuzzo. I nerazzurri, dopo il no del difensore alla proposta dell'Al-Hilal (che aveva fatto un'offerta da 35 milioni di euro), stanno pensando di intavolare una trattativa che - al momento - risulta complicata visto che la richiesta della Fioentina non è cambiata. Servono 30 milioni più 5 di bonus.
Musah resta un obiettivo
L'Atalanta non molla nemmeno Yunus Musah come rinforzo a centrocampo. Il giocatore del Milan è un obiettivo e c'è l'intenzione da parte dei nerazzurri di portare avanti la trattativa. I rossoneri non lasciano partire il giocatore prima di aver individuato un sostituto e, qualora si arrivasse alla chiusura dell'operazione, la dirigenza bergamasca darebbe la propria apertura al trasferimento di Brescianini al Napoli.