Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

L'Atalanta pensa Comuzzo: la richiesta della Fiorentina è di 30 milioni più 5 di bonus

atalanta

Dopo il rifiuto della proposta dell'Al-Hilal, è l'Atalanta a pensare a Pietro Comuzzo. La richiesta della Fiorentina però è di 30 milioni più 5 di bonus. Operazione difficile, mentre i bergamaschi continuano a portare avanti anche la trattativa per Yunus Musah. Per il centrocampista del Milan c'è l'intenzione di chiudere 

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

L'Atalanta ci prova per Pietro Comuzzo. I nerazzurri, dopo il no del difensore alla proposta dell'Al-Hilal (che aveva fatto un'offerta da 35 milioni di euro), stanno pensando di intavolare una trattativa che - al momento - risulta complicata visto che la richiesta della Fioentina non è cambiata. Servono 30 milioni più 5 di bonus.

Musah resta un obiettivo

L'Atalanta non molla nemmeno Yunus Musah come rinforzo a centrocampo. Il giocatore del Milan è un obiettivo e c'è l'intenzione da parte dei nerazzurri di portare avanti la trattativa. I rossoneri non lasciano partire il giocatore prima di aver individuato un sostituto e, qualora si arrivasse alla chiusura dell'operazione, la dirigenza bergamasca darebbe la propria apertura al trasferimento di Brescianini al Napoli. 

Calciomercato: Altre Notizie

Hojlund, si attende l'ok finale dello United

NAPOLI

Il Napoli vuole chiudere Hojlund e attende per giovedì 28 agosto la risposta del Manchester...

L'Atalanta pensa Comuzzo: la richiesta è di 35 mln

atalanta

Dopo il rifiuto della proposta dell'Al-Hilal, è l'Atalanta a pensare a Pietro Comuzzo. La...

Milan, Harder in stand by: il punto sull'attacco

Calciomercato

Il Milan è alla ricerca di un attaccante ma per il momento la trattativa con lo Sporting per...

Kolo Muani, Juventus e Psg vicini

Calciomercato

La Juventus si avvicina a Kolo Muani. Il club bianconero da più di due mesi sta cercando...

Harder a rischio: il Milan può tornare su Vlahovic

Calciomercato

Si complica la trattativa Harder per il Milan. Il club rossonero stava puntando sul centravanti...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE