Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kolo Muani, Juventus e Psg vicini: le news di calciomercato

Calciomercato

La Juventus si avvicina a Kolo Muani. Il club bianconero da più di due mesi sta cercando l'accordo con il Psg e dovrà ora fare l'ultimo sforzo per trovare l'intesa definitiva

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

La Juventus da oltre due mesi è in trattativa con il Psg per il ritorno di Kolo Muani a Torino, e le due parti si stanno avvicinando sempre di più. Il club bianconero dovrà ora fare l'ultimo passo, così da trovato l'accordo definitivo per l'attaccante francese. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per circa 60 milioni di euro.

I numeri di Kolo Muani con la Juventus

Kolo Muani ha giocato alla Juventus in prestito nella seconda metà della stagione 2024/25. L'attaccante francese con la maglia bianconera ha collezionato 22 presenze tra tutte le competizioni, riuscendo a segnare 10 gol e a formire 3 assist.

Calciomercato: Altre Notizie

Kolo Muani, Juventus e Psg vicini

Calciomercato

La Juventus si avvicina a Kolo Muani. Il club bianconero da più di due mesi sta cercando...

Napoli, aumenta la fiducia per Hojlund

Calciomercato

Il Napoli vuole chiudere Hojlund: nuovi contatti con il Manchester United per raggiungere...

Harder a rischio: il Milan può tornare su Vlahovic

Calciomercato

Si complica la trattativa Harder per il Milan. Il club rossonero stava puntando sul centravanti...

Fiorentina, Comuzzo rifiuta proposta dell'Al Hilal

Calciomercato

E' arrivata la risposta negativa del difensore, dopo l'offerta da 35 milioni di euro alla...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE