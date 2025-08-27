Kolo Muani, Juventus e Psg vicini

La Juventus si avvicina a Kolo Muani. Il club bianconero da più di due mesi sta cercando l'accordo con il Psg e dovrà ora fare l'ultimo sforzo per trovare l'intesa definitiva

La Juventus da oltre due mesi è in trattativa con il Psg per il ritorno di Kolo Muani a Torino, e le due parti si stanno avvicinando sempre di più. Il club bianconero dovrà ora fare l'ultimo passo, così da trovato l'accordo definitivo per l'attaccante francese. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per circa 60 milioni di euro.