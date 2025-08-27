Milan, Harder in stand by: il punto sull'attacco

Il Milan è alla ricerca di un attaccante ma per il momento la trattativa con lo Sporting per Harder è in stand by. Per questo i rossoneri stanno valutando diversi altri nomi, da Vlahovic a Nkunku, cercando di chiudere gli accordi con i giocatori in attesa di capire su chi andare a chiudere

La trattativa del Milan per Harder è al momento in stand by visto che lo Sporting vuole aspettare di avere il sostituto prima di dare il via libera definitivo per l'attaccante. Per questo il club rossonero sta sfruttando questo tempo per sondare altri nomi come quelli di Vlahovic, Dovbyk, Embolo, Jackson e Nkunku. Con quest'ultimo è stata raggiunta un'intesa di massima, ma il Milan vuole fare le giuste considerazioni e sta lavorando su più fronti. Il ds Tare e la dirigenza, infatti, sono alla ricerca degli accordi con i giocatori, per poi decidere su chi puntare.