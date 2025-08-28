Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

ACQUISTI E CESSIONI: IL TABELLONE

in evidenza

Le notizie di giovedì 28 agosto

LIVE

Kolo Muani, Juventus e Psg vicini

La Juventus si avvicina a Kolo Muani. Il club bianconero da più di due mesi sta cercando l'accordo con il Psg e dovrà ora fare l'ultimo sforzo per trovare l'intesa definitiva

Le ultime novità su Donnarumma

A meno di una settimana dal termine del calciomercato, non si registrano passi in avanti tra il Manchester City e il Psg per Gigio Donnarumma. Il portiere è fuori dal progetto del club parigino che però continua ad avere delle richieste alte

Donnarumma tra Psg e Manchester City

Hojlund, Elmas e Brescianini: le ultime novità sul Napoli

Napoli-Hojlund, si attende la risposta finale

Fiorentina, Comuzzo dice no all'Al Hilal

Comuzzo ha rifiutato l'offerta da 35 milioni di euro alla Fiorentina da parte del club arabo allenato da Simone Inzaghi. Adesso l'Al Hilal dovrebbe virare su altri obiettivi

Djalo riparte dal Besiktas: ufficiale la cessione

La Juventus ha ufficializzato la cessione di Djalo al Besiktas per 3,5 milioni di euro più 1 di bonus. Il difensore portoghese ha firmato un contratto di 3 anni, fino al 30 giugno 2028

Verona, ufficiale anche Gift Orban

Non solo Bella-Kothcap: il Verona ha ufficializzato anche l'acquisto di Gift Orban dall'Hoffenheim. Operazione in prestito con diritto di riscatto

Alvarez al Monza: tutti gli acquisti ufficiali in Serie B

Da Agustin Alvarez al Monza fino a Bartosz Salamon alla Carrarese: acquisti e cessioni delle squadre di Serie B

Tre ufficialità nella giornata di Serie B: tutti gli acquisti

Verona, ecco Bella-Kotchap

Il Verona ha il suo nuovo difensore: ufficiale l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Southampton di Armel Bella-Kotchap

Lecce, ufficiale Stulic

Il Lecce ufficializza l'arrivo del nuovo attaccante: Nikola Stulic è un nuovo giocatore giallorosso. Il centravanti serbo classe 2001, che ha scelto il 9 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di 4 anni con opzione per il successivo.

Pisa, oggi l’incontro con Raul Albiol

Il Pisa ci prova per Raul Albiol. Nella giornata di oggi il difensore sarà in Italia, e il club nerazzurro gli presenterà il proprio progetto.

