Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Le notizie di giovedì 28 agosto
- Vardy apre alla Cremonese: aumenta la fiducia
- Kolo Muani, Juve e Psg vicini
- Milan, Harder in standby: i nomi per l'attacco
- Napoli-Hojlund, si attende l'ok finale dello United
- L'Atalanta pensa a Comuzzo
- Roma, Sancho non ha aperto alla destinazione: si lavora su George
- E piace Florentino Luis per il centrocampo
- Parma, è fatta per Cutrone
- Tabellone Serie A: acquisti, cessioni e trattative
- Tutti gli acquisti di Serie A
- Tutti gli acquisti di Serie B
- Le panchine di Serie A
- Le panchine di Serie B
- Gli acquisti ufficiali all'estero
Kolo Muani, Juventus e Psg vicini
La Juventus si avvicina a Kolo Muani. Il club bianconero da più di due mesi sta cercando l'accordo con il Psg e dovrà ora fare l'ultimo sforzo per trovare l'intesa definitiva
Le ultime novità su Donnarumma
A meno di una settimana dal termine del calciomercato, non si registrano passi in avanti tra il Manchester City e il Psg per Gigio Donnarumma. Il portiere è fuori dal progetto del club parigino che però continua ad avere delle richieste alte
Donnarumma tra Psg e Manchester CityVai al contenuto
Hojlund, Elmas e Brescianini: le ultime novità sul Napoli
Napoli-Hojlund, si attende la risposta finaleVai al contenuto
Fiorentina, Comuzzo dice no all'Al Hilal
Comuzzo ha rifiutato l'offerta da 35 milioni di euro alla Fiorentina da parte del club arabo allenato da Simone Inzaghi. Adesso l'Al Hilal dovrebbe virare su altri obiettivi
Djalo riparte dal Besiktas: ufficiale la cessione
La Juventus ha ufficializzato la cessione di Djalo al Besiktas per 3,5 milioni di euro più 1 di bonus. Il difensore portoghese ha firmato un contratto di 3 anni, fino al 30 giugno 2028
Verona, ufficiale anche Gift Orban
Non solo Bella-Kothcap: il Verona ha ufficializzato anche l'acquisto di Gift Orban dall'Hoffenheim. Operazione in prestito con diritto di riscatto
Alvarez al Monza: tutti gli acquisti ufficiali in Serie B
Da Agustin Alvarez al Monza fino a Bartosz Salamon alla Carrarese: acquisti e cessioni delle squadre di Serie B
Tre ufficialità nella giornata di Serie B: tutti gli acquistiVai al contenuto
Verona, ecco Bella-Kotchap
Il Verona ha il suo nuovo difensore: ufficiale l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Southampton di Armel Bella-Kotchap
Lecce, ufficiale Stulic
Il Lecce ufficializza l'arrivo del nuovo attaccante: Nikola Stulic è un nuovo giocatore giallorosso. Il centravanti serbo classe 2001, che ha scelto il 9 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di 4 anni con opzione per il successivo.
Pisa, oggi l’incontro con Raul Albiol
Il Pisa ci prova per Raul Albiol. Nella giornata di oggi il difensore sarà in Italia, e il club nerazzurro gli presenterà il proprio progetto.