Il Napoli vuole chiudere Hojlund: nuovi contatti con il Manchester United per raggiungere l'intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile per accontentare sia il club che il giocatore che comunque ha un'intesa con il club partenopeo

Nuovi passi in avanti del Napoli per chiudere la trattativa che porterebbe in azzurro Rasmus Hojlund. Con l'attaccante c'è già l'intesa, si cerca ora quella con il Manchester United. Nuovi contatti tra i due club per discutere la formula, un prestito con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile. Il Napoli conta di raggiungere un accordo nelle prossime ore.

E avanza anche Elmas

Oltre all'attaccante, il Napoli farà anche un centrocampista. Sempre più vicino il ritorno di Eljif Elmas in azzurro: la giornata di oggi, mercoledì 27 agosto, potrebbe essere decisiva. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Al Napoli Elmas ha collezionato 189 presenze con 19 gol e 11 assist.

