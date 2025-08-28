Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fiorentina-Nicolussi Caviglia, incontro con il Venezia per cercare l'intesa

Calciomercato

La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia e nelle prossime ore ha in programma un incontro con il Venezia. L'obiettivo è trovare l'intesa per il trasferimento del centrocampista classe 2000 a Firenze

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Nelle prossime ore è in programma un incontro tra Fiorentina e Venezia per discutere del cartellino di Hans Nicolussi Caviglia. Il club viola vuole il centrocampista italiano e sta cercando l'intesa per il trasferimento.

I numeri di Nicolussi Caviglia

Nella stagione 2024/25 Nicolussi Caviglia è stato uno dei giocatori più importanti del Venezia. Il centrocampista italiano ha collezionato 35 presenze, con ben 4 gol e 3 assist. Prestazioni importanti, che hanno convinto la Fiorentina a puntare su di lui.

Calciomercato: Altre Notizie

Fiorentina, incontro con il Venezia per Nicolussi

Calciomercato

La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia e nelle prossime ore ha in programma un incontro con il...

Accordo Inter-Olympiacos per Taremi che riflette

Calciomercato

Mehdi Taremi è in uscita dall'Inter e il club nerazzurro ha trovato l'accordo per la sua cessione...

Milan-Roma, idea scambio Gimenez-Dovbyk

Calciomercato

Idea scambio di attaccanti tra Milan e Roma. Si tratta di Santiago Gimenez e Artem Dovbyk,...

Milan, Akanji in cima alla lista per la difesa

milan

Non solo l'attacco, i rossoneri sono pronti a fare un investimento importante anche per un nuovo...

Milan-Nkunku, è fatta: operazione da 42 milioni

Calciomercato

Trattativa chiusa tra Milan e Chelsea per Christopher Nkunku. Operazione a titolo definitivo da...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE