Fiorentina-Nicolussi Caviglia, incontro con il Venezia per cercare l'intesa

Nelle prossime ore è in programma un incontro tra Fiorentina e Venezia per discutere del cartellino di Hans Nicolussi Caviglia. Il club viola vuole il centrocampista italiano e sta cercando l'intesa per il trasferimento.
I numeri di Nicolussi Caviglia
Nella stagione 2024/25 Nicolussi Caviglia è stato uno dei giocatori più importanti del Venezia. Il centrocampista italiano ha collezionato 35 presenze, con ben 4 gol e 3 assist. Prestazioni importanti, che hanno convinto la Fiorentina a puntare su di lui.