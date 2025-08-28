Fiorentina-Nicolussi Caviglia, incontro con il Venezia per cercare l'intesa

La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia e nelle prossime ore ha in programma un incontro con il Venezia. L'obiettivo è trovare l'intesa per il trasferimento del centrocampista classe 2000 a Firenze

