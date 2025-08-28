Jackson possibile alternativa a Kolo Muani

Juventus, piace Jackson se non dovesse arrivare Kolo MuaniMERCATO JUVENTUS
La Juventus continua a lavorare per l'arrivo di Kolo Muani ma sta anche sondando delle alternative nel caso in cui non dovesse riuscire a chiudere l'operazione. Piace Jackson del Chelsea, su cui però il Bayern Monaco è in vantaggio
Manca ormai poco al termine del mercato e la Juventus continua a essere alla ricerca di un attaccante. Nel caso in cui la lunga trattativa con il Psg per Kolo Muani non si dovesse chiudere, i bianconeri stanno sondando delle alternative. Il nome che più interessa è Nicolas Jackson del Chelsea. I bianconeri si sono mossi ma il Bayer Monaco resta in vantaggio.
Il punto su Kolo Muani
La Juventus sta trattando ormai da più di due mesi con il Psg per Kolo Muani ma per via del Fair Play Finanziario non può spingersi oltre certi limini. I bianconeri hanno pochissimo margine di manovra e per chiudere il ritorno dell'attaccante francese devono trovare un modo di rispettare i paletti finanziari.