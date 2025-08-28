Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus, piace Jackson se non dovesse arrivare Kolo Muani

MERCATO JUVENTUS

La Juventus continua a lavorare per l'arrivo di Kolo Muani ma sta anche sondando delle alternative nel caso in cui non dovesse riuscire a chiudere l'operazione. Piace Jackson del Chelsea, su cui però il Bayern Monaco è in vantaggio

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Manca ormai poco al termine del mercato e la Juventus continua a essere alla ricerca di un attaccante. Nel caso in cui la lunga trattativa con il Psg per Kolo Muani non si dovesse chiudere, i bianconeri stanno sondando delle alternative. Il nome che più interessa è Nicolas Jackson del Chelsea. I bianconeri si sono mossi ma il Bayer Monaco resta in vantaggio.

Il punto su Kolo Muani

La Juventus sta trattando ormai da più di due mesi con il Psg per Kolo Muani ma per via del Fair Play Finanziario non può spingersi oltre certi limini. I bianconeri hanno pochissimo margine di manovra e per chiudere il ritorno dell'attaccante francese devono trovare un modo di rispettare i paletti finanziari.

Calciomercato: Altre Notizie

Jackson possibile alternativa a Kolo Muani

MERCATO JUVENTUS

La Juventus continua a lavorare per l'arrivo di Kolo Muani ma sta anche sondando delle...

Nicolussi, incontro positivo Fiorentina-Venezia

Calciomercato

La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia e ha incontrato il Venezia per trattare l'acquisto del...

Savona al Nottingham Forest: alla Juve 15 milioni

Calciomercato

La Juventus ha trovato l'accordo per la cessione di Savona al Nottingham Forest. Operazione da 15...

Napoli-Hojlund, accordo verbale con lo United

Calciomercato

Napoli e Manchester United hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Hojlund....

Accordo Inter-Olympiacos per Taremi che riflette

Calciomercato

Mehdi Taremi è in uscita dall'Inter e il club nerazzurro ha trovato l'accordo per la sua cessione...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE