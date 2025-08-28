Jackson possibile alternativa a Kolo Muani

La Juventus continua a lavorare per l'arrivo di Kolo Muani ma sta anche sondando delle alternative nel caso in cui non dovesse riuscire a chiudere l'operazione. Piace Jackson del Chelsea, su cui però il Bayern Monaco è in vantaggio

Manca ormai poco al termine del mercato e la Juventus continua a essere alla ricerca di un attaccante. Nel caso in cui la lunga trattativa con il Psg per Kolo Muani non si dovesse chiudere, i bianconeri stanno sondando delle alternative. Il nome che più interessa è Nicolas Jackson del Chelsea. I bianconeri si sono mossi ma il Bayer Monaco resta in vantaggio.