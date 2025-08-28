Esplora tutte le offerte Sky
Napoli-Hojlund, accordo verbale con lo United: la formula e la cifra

Calciomercato

Napoli e Manchester United hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Hojlund. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 45 milioni di euro. Se il club azzurro troverà l'intesa anche con l'agente dell'attaccante danese, il giocatore potrebbe arrivare in Italia nella giornata di venerdì 29 agosto. Nel frattempo si avvicina sempre di più anche Elmas

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante e ha trovato un accordo verbale con il Manchester United per il cartellino di Rasmus Hojlund. Operazione in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League della squadra di Conte, per un totale di 45 milioni di euro. Il giocatore potrebbe partire per l'Italia già nella giornata di venerdì 29 agosto, ma prima il club azzurro dovrà sistemare anche tutti gli accordi personali. 

Le ultime novità su Elmas

Nel frattempo è in dirittura d'arrivo anche l'operazione per Elmas. Il Napoli ha deciso di aggiungere anche i 500mila euro di bonus chiesti dal Lipsia e per questo le due parti sono ora più vicine all'accordo.

