Le parole di Comolli

Al termine del sorteggio della League Phase di Champions League, il dg della Juventus Damien Comolli ha parlato del mercato bianconero: "Abbiamo appena raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per Savona che si trasferirà lì. Kolo Muani? Il mercato viene svolto anche a Monaco. Ci sono ancora tante cose che possono succedere fino a lunedì sera. Faremo tutto il possibile per migliorare la rosa. Vlahovic resterà al 99%, è parte della squadra e starà con noi. Ci sono state discussioni con alcuni club ma nulla di concreto".