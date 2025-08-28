Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Savona al Nottingham Forest: accordo con la Juventus per 15 milioni di euro

Calciomercato

La Juventus ha trovato l'accordo per la cessione di Savona al Nottingham Forest. Operazione da 15 milioni di euro, bonus inclusi. Ad annunciarlo è stato il direttore generale bianconero Comolli al termine dei sorteggi della League Phase della Champions League 2025/26:  “Savona si trasferirà al Nottingham Forest“

CHAMPIONS LEAGUE, LE AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

Nicolò Savona si prepara a lasciare la Serie A e a trasferirsi in Premier League. La Juventus ha trovato l'accordo per la cessione del terzino italiano al Nottingham Forest per 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Le parole di Comolli

Al termine del sorteggio della League Phase di Champions League, il dg della Juventus Damien Comolli ha parlato del mercato bianconero: "Abbiamo appena raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per Savona che si trasferirà lì. Kolo Muani? Il mercato viene svolto anche a Monaco. Ci sono ancora tante cose che possono succedere fino a lunedì sera. Faremo tutto il possibile per migliorare la rosa. Vlahovic resterà al 99%, è parte della squadra e starà con noi. Ci sono state discussioni con alcuni club ma nulla di concreto".

Calciomercato: Altre Notizie

Nicolussi, incontro positivo Fiorentina-Venezia

Calciomercato

La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia e ha incontrato il Venezia per trattare l'acquisto del...

Savona al Nottingham Forest: alla Juve 15 milioni

Calciomercato

La Juventus ha trovato l'accordo per la cessione di Savona al Nottingham Forest. Operazione da 15...

Napoli-Hojlund, accordo verbale con lo United

Calciomercato

Napoli e Manchester United hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Hojlund....

Accordo Inter-Olympiacos per Taremi che riflette

Calciomercato

Mehdi Taremi è in uscita dall'Inter e il club nerazzurro ha trovato l'accordo per la sua cessione...

Milan-Roma, idea scambio Gimenez-Dovbyk

Calciomercato

Idea scambio di attaccanti tra Milan e Roma. Si tratta di Santiago Gimenez e Artem Dovbyk,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE