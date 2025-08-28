La Juventus ha trovato l'accordo per la cessione di Savona al Nottingham Forest. Operazione da 15 milioni di euro, bonus inclusi. Ad annunciarlo è stato il direttore generale bianconero Comolli al termine dei sorteggi della League Phase della Champions League 2025/26: “Savona si trasferirà al Nottingham Forest“
Nicolò Savona si prepara a lasciare la Serie A e a trasferirsi in Premier League. La Juventus ha trovato l'accordo per la cessione del terzino italiano al Nottingham Forest per 15 milioni di euro, bonus inclusi.
Le parole di Comolli
Al termine del sorteggio della League Phase di Champions League, il dg della Juventus Damien Comolli ha parlato del mercato bianconero: "Abbiamo appena raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per Savona che si trasferirà lì. Kolo Muani? Il mercato viene svolto anche a Monaco. Ci sono ancora tante cose che possono succedere fino a lunedì sera. Faremo tutto il possibile per migliorare la rosa. Vlahovic resterà al 99%, è parte della squadra e starà con noi. Ci sono state discussioni con alcuni club ma nulla di concreto".