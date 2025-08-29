Il Newcastle sta pensando seriamente a Frattesi e ha sondato il terreno con l'Inter per un prestito con obbligo di riscatto a condizioni non scontate da raggiungere. I nerazzurri valutano il giocatore 40 milioni di euro e sono aperti a questa formula, ma solo se le condizioni saranno molto più facili, quasi certe
Il Newcastle ha fatto un sondaggio con l'Inter per il prestito con obbligo di riscatto di Frattesi a condizioni però non scontate raggiungere. Il club inglese sta pensando seriamente di acquistare il giocatore ma se l'offerta resterà questa, difficilmente l'operazione andrà in porto. Il club nerazzurro valuta il giocatore 40 milioni di euro ed è aperto al prestito con obbligo, ma solo a condizioni più semplici da raggiungere. Il giocatore non è stato messo sul mercato e se il club inglese lo vuole dovrà muoversi in fretta.