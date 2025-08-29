Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter, il Newcastle torna su Frattesi: sondaggio per un prestito con obbligo

Calciomercato

Il Newcastle sta pensando seriamente a Frattesi e ha sondato il terreno con l'Inter per un prestito con obbligo di riscatto a condizioni non scontate da raggiungere. I nerazzurri valutano il giocatore 40 milioni di euro e sono aperti a questa formula, ma solo se le condizioni saranno molto più facili, quasi certe

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Il Newcastle ha fatto un sondaggio con l'Inter per il prestito con obbligo di riscatto di Frattesi a condizioni però non scontate raggiungere. Il club inglese sta pensando seriamente di acquistare il giocatore ma se l'offerta resterà questa, difficilmente l'operazione andrà in porto. Il club nerazzurro valuta il giocatore 40 milioni di euro ed è aperto al prestito con obbligo, ma solo a condizioni più semplici da raggiungere. Il giocatore non è stato messo sul mercato e se il club inglese lo vuole dovrà muoversi in fretta.

Calciomercato: Altre Notizie

Milan-Nkunku, terminate le visite mediche

Calciomercato

Christopher Nkunku ha terminato le visite mediche con il Milan. L'attaccante francese è...

Il Newcastle torna forte su Frattesi: le ultime

Calciomercato

Il Newcastle sta pensando seriamente a Frattesi e ha sondato il terreno con l'Inter per un...

Fenerbahçe, risolto il contratto con Mourinho

Calciomercato

Dopo soltanto una stagione, è finita l'esperienza di José Mourinho al Fenerbahçe. Il club turco...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Jackson possibile alternativa a Kolo Muani

MERCATO JUVENTUS

La Juventus continua a lavorare per l'arrivo di Kolo Muani ma sta anche sondando delle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE