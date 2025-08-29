Il Newcastle sta pensando seriamente a Frattesi e ha sondato il terreno con l'Inter per un prestito con obbligo di riscatto a condizioni non scontate da raggiungere. I nerazzurri valutano il giocatore 40 milioni di euro e sono aperti a questa formula, ma solo se le condizioni saranno molto più facili, quasi certe

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE