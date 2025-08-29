Per l'attaccante francese i bianconeri stanno lavorando con il Paris Saint-Germain per un cambio di formula che impatti meno sul bilancio. Si punta al prestito oneroso con un obbligo legato a determinate condizioni

La Juventus cambia strategia per provare a riportare a Torino Kolo Muani. I bianconeri sono al lavoro con il Paris Saint-Germain per una nuova formula che risulti meno impattante sul bilancio. Si tratta per un prestito molto oneroso, con obbligo di riscatto che scatterebbe al verificarsi di determinate condizioni. Questo per via del Fair Play Finanziario. I bianconeri hanno pochissimo margine di manovra e per chiudere il ritorno dell'attaccante francese devono trovare un modo di rispettare i paletti finanziari.