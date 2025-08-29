Esplora tutte le offerte Sky
Juventus-Kolo Muani, si lavora con il Psg per un cambio di formula

calciomercato

Per l'attaccante francese i bianconeri stanno lavorando con il Paris Saint-Germain per un cambio di formula che impatti meno sul bilancio. Si punta al prestito oneroso con un obbligo legato a determinate condizioni

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

La Juventus cambia strategia per provare a riportare a Torino Kolo Muani. I bianconeri sono al lavoro con il Paris Saint-Germain per una nuova formula che risulti meno impattante sul bilancio. Si tratta per un prestito molto oneroso, con obbligo di riscatto che scatterebbe al verificarsi di determinate condizioni. Questo per via del Fair Play Finanziario. I bianconeri hanno pochissimo margine di manovra e per chiudere il ritorno dell'attaccante francese devono trovare un modo di rispettare i paletti finanziari.

Comolli: "Tante cose possono succedere fino a lunedì sera"

A margine del sorteggio della league phase della Champions League a Montecarlo, il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha parlato della situazione che riguarda Kolo Muani: "Ci sono ancora tante cose che possono succedere fino a lunedì sera. Faremo tutto il possibile per migliorare la rosa".

