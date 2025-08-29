Milan, presentata la prima offerta per Akanji

I rossoneri hanno fatto la prima offerta per Manuel Akanji, difensore centrale del Manchester City. Si lavora per trovare l'accordo con il giocatore, per poi lavorare all'intesa tra i club
Il Milan si prepara a fare un investimento importante in difesa. In cima alla lista di gradimento dei rossoneri c'è Manuel Akanji del Manchester City, per il quale è stata presentata una prima offerta all'entourage del giocatore (che ha ancora due anni di contratto con il club inglese da 4.5 milioni a stagione). Si attende ora una risposta dallo svizzero, che preferirebbe giocare ancora in Champions League ma il Milan sta spingendo per convincerlo.
Poi si tratterà con il City
In caso di apertura del giocatore e di accordo trovato con il suo entourage, il Milan tratterà poi con il Manchester City per trovare l'intesa economica per il classe 1995. Nella scorsa stagione, Akanji ha disputato 40 partite con i Citizens tra tutte le competizioni.