Milan, presentata la prima offerta per Akanji

I rossoneri hanno fatto la prima offerta per Manuel Akanji, difensore centrale del Manchester City. Si lavora per trovare l'accordo con il giocatore, per poi lavorare all'intesa tra i club

Il Milan si prepara a fare un investimento importante in difesa. In cima alla lista di gradimento dei rossoneri c'è Manuel Akanji del Manchester City, per il quale è stata presentata una prima offerta all'entourage del giocatore (che ha ancora due anni di contratto con il club inglese da 4.5 milioni a stagione). Si attende ora una risposta dallo svizzero, che preferirebbe giocare ancora in Champions League ma il Milan sta spingendo per convincerlo.