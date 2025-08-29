Incontro in corso tra il club azzurro e l'entourage del giocatore per limare gli ultimi dettagli e trovare l'accordo totale. Al meeting in corso a Napoli presente anche Antonio Conte. Gli aggiornamenti

Rasmus Hojlund è sempre più vicino al Napoli. Incontro in corso a Napoli tra il club azzurro e gli agenti del giocatore. Al meeting è presente anche Antonio Conte per dare lo sprint decisivo e trovare l'accordo totale per la chiusura. Il danese, che doveva partire già direzione Italia nella giornata di oggi 29 agosto, raggiungerà Napoli una volta raggiunta l'intesa sugli accordo personali tra le parti. C'è ottimismo nel trovare l'accordo in serata.