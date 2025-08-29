Esplora tutte le offerte Sky
Napoli-Hojlund, incontro in corso per chiudere: c'è anche Conte

napoli

Incontro in corso tra il club azzurro e l'entourage del giocatore per limare gli ultimi dettagli e trovare l'accordo totale. Al meeting in corso a Napoli presente anche Antonio Conte. Gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Rasmus Hojlund è sempre più vicino al Napoli. Incontro in corso a Napoli tra il club azzurro e gli agenti del giocatore. Al meeting è presente anche Antonio Conte per dare lo sprint decisivo e trovare l'accordo totale per la chiusura. Il danese, che doveva partire già direzione Italia nella giornata di oggi 29 agosto, raggiungerà Napoli una volta raggiunta l'intesa sugli accordo personali tra le parti. C'è ottimismo nel trovare l'accordo in serata.

Il Lipsia ci ha provato per Hojlund

Da registrare anche il tentativo di Inserimento del Lipsia, dopo la cessione di Xavi Simons al Tottenham, ma Hojlund ha già dato il suo ok al Napoli. Operazione in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League della squadra di Conte, per un totale di 45 milioni di euro

