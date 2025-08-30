Esplora tutte le offerte Sky
La fine del viaggio de 'L'Originale': la nona tappa tra le bellezza della Sicilia

Valerio Spinella (Fayna)

Si è concluso il tour della stagione di Calciomercato L’Originale: Fayna condivide il suo diario della trasferta a Siracusa con Bonan, Di Marzio e il resto della “band”. Lunedì 1° settembre Calciomercato L’Originale andrà in onda in diretta dagli studi SKY di Milano, alle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per il gran finale 

