la rubrica
La fine del viaggio de 'L'Originale': la nona tappa tra le bellezza della Sicilia
Si è concluso il tour della stagione di Calciomercato L’Originale: Fayna condivide il suo diario della trasferta a Siracusa con Bonan, Di Marzio e il resto della “band”. Lunedì 1° settembre Calciomercato L’Originale andrà in onda in diretta dagli studi SKY di Milano, alle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per il gran finale
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi