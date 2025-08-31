Juventus, Zhegrova a un passo. E l'Atletico è vicino a Nico Gonzalezjuventus
Gli spagnoli invieranno una proposta formale ai bianconeri (al termine della gara con il Genoa) per l'argentino. Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni per un totale di 35 milioni di euro. La Juve, nel mentre, è sempre più vicina a chiudere per Zhegrova. Gli ultimi aggiornamenti
L'Atletico Madrid punta a chiudere per Nico Gonzalez. I Colchoneros invieranno alla Juventus una proposta formale, al termine della gara di campionato dei bianconeri contro il Genoa al Ferraris, per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni per un totale di 35 milioni di euro.
Poi servirà l'autorizzazione da La Liga
Restano solo da limare gli ultimi dettagli relativi agli obiettivi da raggiungere per passare da diritto a obbligo ma le parti sono vicinissime. Una volta trovato l'accordo, bisognerà attendere l'ok da parte de La Liga che deve autorizzare l'Atletico a registrare il calciatore, ma i segnali sono positivi.
Sempre più vicino Zhegrova
La Juve, intanto, è sempre più vicina a Zhegrova. Previsti nuovi contatti con il Lille dopo la gara dei bianconeri con il Genoa per arrivare all'intesa finale attorno ai 20 milioni di euro più 5 di bonus. Con il giocatore, invece, c'è già un accordo per un contratto triennale.