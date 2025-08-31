Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus, Zhegrova a un passo. E l'Atletico è vicino a Nico Gonzalez

juventus

Gli spagnoli invieranno una proposta formale ai bianconeri (al termine della gara con il Genoa) per l'argentino. Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni per un totale di 35 milioni di euro. La Juve, nel mentre, è sempre più vicina a chiudere per Zhegrova. Gli ultimi aggiornamenti

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE - GENOA-JUVE LIVE

L'Atletico Madrid punta a chiudere per Nico Gonzalez. I Colchoneros invieranno alla Juventus una proposta formale, al termine della gara di campionato dei bianconeri contro il Genoa al Ferraris, per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni per un totale di 35 milioni di euro.

Poi servirà l'autorizzazione da La Liga

Restano solo da limare gli ultimi dettagli relativi agli obiettivi da raggiungere per passare da diritto a obbligo ma le parti sono vicinissime. Una volta trovato l'accordo, bisognerà attendere l'ok da parte de La Liga che deve autorizzare l'Atletico a registrare il calciatore, ma i segnali sono positivi.

serie a

Genoa-Juve 0-0 LIVE: David spreca il vantaggio

Sempre più vicino Zhegrova

La Juve, intanto, è sempre più vicina a Zhegrova. Previsti nuovi contatti con il Lille dopo la gara dei bianconeri con il Genoa per arrivare all'intesa finale attorno ai 20 milioni di euro più 5 di bonus. Con il giocatore, invece, c'è già un accordo per un contratto triennale.

Calciomercato: Altre Notizie

Juve, Zhegrova a un passo. Atletico vicino a Nico

juventus

Gli spagnoli invieranno una proposta formale ai bianconeri (al termine della gara con il Genoa)...

Gimenez-Dovbyk, il messicano apre al trasferimento

milan-roma

L'attaccante messicano ha dato la sua apertura al trasferimento in prestito alla...

Il Bayern su Lookman: l'Atalanta dice no

Calciomercato

Arrivano conferme sull'interesse del Bayern Monaco per Ademola Lookman come anticipato dal The...

Roma, idea Pessina per il centrocampo

Calciomercato

Matteo Pessina è un'idea di calciomercato per la Roma. Il club giallorosso ha avuto dei contatti...

Napoli, Hojlund è arrivato in città: ora la firma

Calciomercato

L'attaccante ex Atalanta, arrivato ieri in Italia, stamattina si è presentato a Roma, alla...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE