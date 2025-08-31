Esplora tutte le offerte Sky
Il Bayern Monaco su Lookman: l'Atalanta dice no. Le news di calciomercato

Calciomercato

Arrivano conferme sull'interesse del Bayern Monaco per Ademola Lookman come anticipato dal The Athletic. Il club tedesco ha sondato la pista per un prestito oneroso con diritto di riscatto per il quale l'Atalanta ha detto no. A queste condizioni la Dea non apre al trasferimento

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Il Bayern Monaco ha chiesto informazioni per Ademola Lookman. Le anticipazioni del The Athletic trovano conferma: il club tedesco si è interessato all'attaccante, in uscita dall'Atalanta, per un prestito con diritto di riscatto. La formula però non convince la Dea che al momento ha detto no alla proposta del Bayern.

Lookman, la situazione

Il nigeriano rimane dunque in uscita e sta vivendo da separato in casa con l'Atalanta. Alla Dea in questa sessione di calciomercato è arrivata solo l'offerta dell'Inter da 42 milioni di euro più 3 di bonus, offerta non ritenuta idonea e rispedita al mittente. La situazione non è ancora rientrata e Lookman aspetta allenandosi a parte. Nella scorsa stagione per lui 40 presenze tra tutte le competizioni con 20 gol e 7 assist. 

