Il Bayern Monaco ha chiesto informazioni per Ademola Lookman . Le anticipazioni del The Athletic trovano conferma: il club tedesco si è interessato all'attaccante, in uscita dall' Atalanta , per un prestito con diritto di riscatto . La formula però non convince la Dea che al momento ha detto no alla proposta del Bayern.

Lookman, la situazione

Il nigeriano rimane dunque in uscita e sta vivendo da separato in casa con l'Atalanta. Alla Dea in questa sessione di calciomercato è arrivata solo l'offerta dell'Inter da 42 milioni di euro più 3 di bonus, offerta non ritenuta idonea e rispedita al mittente. La situazione non è ancora rientrata e Lookman aspetta allenandosi a parte. Nella scorsa stagione per lui 40 presenze tra tutte le competizioni con 20 gol e 7 assist.