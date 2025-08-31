Arrivano conferme sull'interesse del Bayern Monaco per Ademola Lookman come anticipato dal The Athletic. Il club tedesco ha sondato la pista per un prestito oneroso con diritto di riscatto per il quale l'Atalanta ha detto no. A queste condizioni la Dea non apre al trasferimento
Lookman, la situazione
Il nigeriano rimane dunque in uscita e sta vivendo da separato in casa con l'Atalanta. Alla Dea in questa sessione di calciomercato è arrivata solo l'offerta dell'Inter da 42 milioni di euro più 3 di bonus, offerta non ritenuta idonea e rispedita al mittente. La situazione non è ancora rientrata e Lookman aspetta allenandosi a parte. Nella scorsa stagione per lui 40 presenze tra tutte le competizioni con 20 gol e 7 assist.