Qui tutta l'ultima giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Alle 20 chiuderà il calciomercato estivo per le italiane
Le notizie di lunedì 1 settembre
- Juve, si complica Kolo Muani: prima offerta per Openda
- Intanto chiuso Zhegrova: oggi le visite
- Mentre Nico Gonzalez partirà direzione Atletico Madrid
- Milan, fatta per Rabiot dal Marsiglia
- Bloccato lo scambio Dovbyk-Gimenez: parti lontane
- Da Chukwueze a Gomez, le altre news sul Milan
- Atalanta, domani le visite mediche di Musah
- Cremonese, Vardy è in Italia per visite e firma
- Il Parma pensa a Lorenzo Insigne
Dove rimarrà aperto il mercato?
Rimarranno aperti quello dell’Arabia Saudita fino all'11 settembre e quello della Turchia fino al 12
Alle 20 chiude il calciomercato estivo
Siamo arrivati all'ultimo giorno di mercato! Per le italiane c'è tempo fino alle ore 20 per completare i trasferimenti in entrata