Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta l'ultima giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Alle 20 chiuderà il calciomercato estivo per le italiane

ACQUISTI E CESSIONI: IL TABELLONE

 

in evidenza

Le notizie di lunedì 1 settembre

LIVE

Dove rimarrà aperto il mercato?

Rimarranno aperti quello dell’Arabia Saudita fino all'11 settembre e quello della Turchia fino al 12

Alle 20 chiude il calciomercato estivo

Siamo arrivati all'ultimo giorno di mercato! Per le italiane c'è tempo fino alle ore 20 per completare i trasferimenti in entrata

Calciomercato: Altre Notizie

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

Calciomercato

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Calciomercato

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Calciomercato

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Calciomercato

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE