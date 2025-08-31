Adrien Rabiot sta per tornare in Serie A. Il Milan e l'Olympique Marsiglia hanno un accordo di massima per 10 milioni di euro (bonus compresi) che andrà formalizzato in queste ore. Con il giocatore si sta andando avanti per un contratto di 4 anni. Rabiot ritroverebbe così Massimilian Allegri, che lo ha già allenato ai tempi della Juventus

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare ad allenare Adrien Rabiot, centrocampista con cui ha lavorato bene alla Juventus. Il francese è ormai "promesso sposo" del Milan: i rossoneri hanno trovato un accordo di massima con l'Olympique Marsiglia per una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro (bonus inclusi). L'operazione è ormai in chiusura e sarà formalizzata in queste ore. L'accordo tra il Milan e il centrocampista dovrebbe prevedere un contratto di 4 anni. Rabiot è in uscita dall'Olympique Marsiglia di De Zerbi: la socità lo ha di fatto messo sul mercato dopo la lite con Rowe. Adesso è vicinissimo al ritorno in Serie A.