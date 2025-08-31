Esplora tutte le offerte Sky
Milan, Rabiot è sempre più vicino: accordo per 10 milioni di euro

Calciomercato

Adrien Rabiot sta per tornare in Serie A. Il Milan e l'Olympique Marsiglia hanno un accordo di massima per 10 milioni di euro (bonus compresi) che andrà formalizzato in queste ore. Con il giocatore si sta andando avanti per un contratto di 4 anni. Rabiot ritroverebbe così Massimilian Allegri, che lo ha già allenato ai tempi della Juventus

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare ad allenare Adrien Rabiot, centrocampista con cui ha lavorato bene alla Juventus. Il francese è ormai "promesso sposo" del Milan: i rossoneri hanno trovato un accordo di massima con l'Olympique Marsiglia per una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro (bonus inclusi). L'operazione è ormai in chiusura e sarà formalizzata in queste ore. L'accordo tra il Milan e il centrocampista dovrebbe prevedere un contratto di 4 anni. Rabiot è in uscita dall'Olympique Marsiglia di De Zerbi: la socità lo ha di fatto messo sul mercato dopo la lite con Rowe. Adesso è vicinissimo al ritorno in Serie A.

Juve, Zhegrova a un passo. Atletico vicino a Nico

juventus

Gli spagnoli invieranno una proposta formale ai bianconeri (al termine della gara con il Genoa)...

Gimenez-Dovbyk, il messicano apre al trasferimento

milan-roma

L'attaccante messicano ha dato la sua apertura al trasferimento in prestito alla...

Il Bayern su Lookman: l'Atalanta dice no

Calciomercato

Arrivano conferme sull'interesse del Bayern Monaco per Ademola Lookman come anticipato dal The...

Roma, idea Pessina per il centrocampo

Calciomercato

Matteo Pessina è un'idea di calciomercato per la Roma. Il club giallorosso ha avuto dei contatti...
