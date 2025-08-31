Esplora tutte le offerte Sky
Roma, idea Pessina per il centrocampo: le news di calciomercato

Calciomercato

Matteo Pessina è un'idea di calciomercato per la Roma. Il club giallorosso ha avuto dei contatti con il Monza per il centrocampista classe 1997 campione d'Europa con l'Italia a Euro 2020. Per Gasperini potrebbe essere un'alternativa in più in mediana

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Spunta l'ipotesi Matteo Pessina per il centrocampo della Roma. Gasperini, che ha lavorato con lui ai tempi dell'Atalanta, sta cercando un'alternativa in mediana e il nome del classe 1997 del Monza potrebbe essere quello giusto. I due club hanno avuto dei contatti e nelle ultime ore prima della fine del calciomercato si potrebbe aprire una trattativa

I numeri di Pessina in Serie A

Sette stagioni in Serie A per Pessina con le maglie di Atalanta, Verona e Monza. 185 presenze, 21 gol e 10 assist per lui. All'occorrenza anche rigorista, per la Roma rappresenterebbe un rinforzo in più in mezzo al campo. 

