Chiusura calciomercato 2025 in Italia e in Europa: date e orari

Calciomercato

Lunedì 1 settembre alle 20 chiude il mercato estivo in Italia come in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna (gong a mezzanotte). Una giornata da vivere su Sky Sport: dal podcast di Gianluca Di Marzio ("Buongiorno Calciomercato"), riservato agli abbonati di Sky Sport Insider, alla trasmissione "Calciomercato-L'Originale" in diretta dalle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Ultimo giorno di mercato in Italia. C'è ancora tempo per trattative, colpi e ufficialità. Sarà un lunedì da vivere sempre su Sky Sport (in tv o sul telefonino, sul nostro sito o sui nostri social). La giornata inizia a colazione con "Buongiorno Calciomercato", il podcast esclusivo di Gianluca Di Marzio riservato agli abbonati di Sky Sport Insider: il tempo di un caffè per avere tutte le ultime. Prima del gong finale, invece, "Calciomercato-L'Originale" dalle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti - inviati all’Hotel Sheraton Milan San Siro - Fayna, Luca Marchegiani, Beppe Bergomi, Gianfranco Teotino e Marco Bucciantini per commentare le ultime novità dai colpi last minute alle trattative saltate. E nel corso di tutta la giornata c'è Sky Sport 24 con collegamenti live in ogni edizione del telegiornale e il liveblog di skysport.it, per essere aggiornati minuto per minuto dalla squadra mercato di Sky Sport.

Approfondimento

Buongiorno Calciomercato, il podcast di Di Marzio

Le date di chiusura del calciomercato in Europa e nel mondo

Il calciomercato in Italia finirà alle ore 20.00. Ma negli altri Paesi? Ecco un quadro dei campionati più importanti:

  • Inghilterra: 1 settembre, ore 19 locali (alle 20 italiane)
  • Germania: 1 settembre, ore 20
  • Francia: 1 settembre, ore 20
  • Spagna: 1 settembre, ore 23.59
  • Portogallo: 1 settembre
  • Olanda: 2 settembre
  • Brasile: 3 settembre
  • Norvegia: 3 settembre
  • Austria: 5 settembre
  • Croazia: 6 settembre
  • Ucraina: 6 settembre
  • Belgio: 8 settembre
  • Polonia: 8 settembre
  • Repubblica Ceca: 9 settembre
  • Romania: 9 settembre
  • Svizzera: 9 settembre
  • Arabia Saudita: 11 settembre
  • Turchia: 12 settembre
  • Grecia: 12 settembre
  • Russia: 12 settembre
  • Messico: 13 settembre
  • Qatar: 16 settembre
  • Emirati Arabi Uniti: 2 ottobre
  • Serbia: 1 dicembre
  • Stati Uniti, Argentina, Svezia: già chiuso

