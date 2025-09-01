Lunedì 1 settembre alle 20 chiude il mercato estivo in Italia come in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna (gong a mezzanotte). Una giornata da vivere su Sky Sport: dal podcast di Gianluca Di Marzio ("Buongiorno Calciomercato"), riservato agli abbonati di Sky Sport Insider, alla trasmissione "Calciomercato-L'Originale" in diretta dalle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Ultimo giorno di mercato in Italia.
Le date di chiusura del calciomercato in Europa e nel mondo
Il calciomercato in Italia finirà alle ore 20.00. Ma negli altri Paesi? Ecco un quadro dei campionati più importanti:
- Inghilterra: 1 settembre, ore 19 locali (alle 20 italiane)
- Germania: 1 settembre, ore 20
- Francia: 1 settembre, ore 20
- Spagna: 1 settembre, ore 23.59
- Portogallo: 1 settembre
- Olanda: 2 settembre
- Brasile: 3 settembre
- Norvegia: 3 settembre
- Austria: 5 settembre
- Croazia: 6 settembre
- Ucraina: 6 settembre
- Belgio: 8 settembre
- Polonia: 8 settembre
- Repubblica Ceca: 9 settembre
- Romania: 9 settembre
- Svizzera: 9 settembre
- Arabia Saudita: 11 settembre
- Turchia: 12 settembre
- Grecia: 12 settembre
- Russia: 12 settembre
- Messico: 13 settembre
- Qatar: 16 settembre
- Emirati Arabi Uniti: 2 ottobre
- Serbia: 1 dicembre
- Stati Uniti, Argentina, Svezia: già chiuso